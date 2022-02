En TikTok se suelen encontrar todo tipo de vídeos, aunque los que más se viralizan (llegan a más personas) son aquellos que tienen como objetivo “generar polémica”.

Un claro ejemplo de ello son los vídeos en donde se muestran hechizos para perder peso. Este tipo de contenido ha inundado la red social, pues casi todos los vídeos que muestran hechizos para adelgazar logran llegar a los 2 millones de likes.

Si bien cada persona tiene el derecho de darle “Me gusta” a cualquier tipo de vídeo, estos en concreto deberían desaparecer de TikTok, ¿por qué? Porque su contenido es totalmente falso y hasta posiblemente dañino.

¡No te comas el cuento! Los hechizos para perder peso no sirven

A pesar de que este párrafo debería estar de más, no podemos dejar de decir que este tipo de hechizos no sirven para absolutamente nada. Y no somos nosotros los que “actuamos” como jueces ante esta situación, son los propios nutricionistas quienes han dicho que este contenido no debería estar dentro de la plataforma de vídeos más utilizada del mundo.

En pocas palabras, nunca perderás pesos realizando estos hechizos, pues los mismos no tendrán ningún efecto en tu cuerpo. Es más, aquellas personas que los han realizado (puedes ver los comentarios que dejan en este tipo de vídeos), han expresado su descontento.

Por otro lado, los creadores de estos vídeos no logran tomar una real dimensión sobre lo mucho que podrían llegar a afectar a las personas que están intentando bajar de peso.

Generar contenido falso que se aprovecha de la salud de otras personas puede llegar a ser muy peligroso, ya que para perder peso es necesario seguir una dieta, realizar ejercicio y consultar con un experto sobre el tema (médicos, nutricionistas, etc.).

Sin nada más que añadir sobre el tema, te recomendamos que dejes pasar este tipo de vídeos, no te servirán de nada. Es más, si te interesa perder peso, te recomendamos que descargues estas aplicaciones para bajar de peso, ¡las mismas fueron creadas en conjunto con médicos expertos la materia!