Si quieres saber cuál es el mejor momento del año para comprar un móvil aquí te lo explicaremos de modo que no termines comprándolo justo antes de que baje su precio o cuando el mismo haya aumentado de forma exponencial.

Lo primero que debes saber es que la fecha del año en la que decides comprar un móvil incide en su precio más de lo que te puedas imaginar. Esto aplica para las distintas empresas fabricantes por separado. Por ejemplo: no sería lo mismo comprar un Samsung en agosto que comprar un iPhone en dicho mes. Aunque ahora no le veas mucho sentido a medida que leas esta publicación lo entenderás.

Busca el momento ideal para comprar el móvil como una temporada de descuentos

Si eliges bien la fecha en la que vas a comprar un móvil podrás conseguirlo a un buen precio y si eliges mal podría ser mucho más caro. Esto se debe a que hay varios factores en juego y uno de ellos es la temporada. Para esto, debes conocer qué tanto se reducen los precios en determinadas temporadas (Black Friday, ofertas de primavera, ofertas verano, navidad o cualquier otra temporada festiva).

Por citar un ejemplo conocido: el Black Friday (el último fin de semana del mes de noviembre) es el momento del año en el que más se reducen los precios de todos los productos. Por eso no es muy recomendable que compres un móvil nuevo si no es en una temporada de descuentos como esta.

Lo único que sí que no podrías controlar son los días en los que las autoridades anuncien una exención del IVA, ya que las dan a conocer con poca anticipación. Por esto, si no tienes una urgencia inmediata por comprar un nuevo móvil, la mejor opción es que esperes a que llegue una temporada de ofertas en particular, pero esto no es lo único que debes considerar.

Vigila las fechas de los próximos lanzamientos y aquellas en las que se han lanzado modelos anteriores

Otra manera en la que puede bajar el precio de un móvil es cuando sale al mercado una nueva versión del mismo, porque eso hace que los vendedores bajen el precio de la versión anterior para tratar de vender toda su existencia.

En este caso, lo recomendable es que sepas en qué fecha se lanzará una nueva versión del smartphone que quieres porque si lo compras antes de que llegue al mercado la versión nueva su coste puede ser mayor.

Revisar las fechas en las que la marca del móvil que te interesa ha lanzado los modelos anteriores de esa serie es de mucha ayuda. ¿Recuerdas lo que mencionamos más arriba sobre comprar un Samsung o un iPhone en agosto? Eso lo dijimos porque las empresas fabricantes de móviles lanzan al mercado sus nuevos modelos en fechas diferentes.

Apple suele lanzar los nuevos modelos de iPhone en septiembre, Samsung ha lanzado los modelos de la serie S21, S22 y S23 a inicios de cada año entre enero, febrero y marzo. Por su parte, Xiaomi ha hecho lo propio con los modelos de la serie 12 y 13 en el mes de diciembre.

No descuides las filtraciones

Además de estar pendiente de los lanzamientos venideros y de las fechas en las que se lanzaron los modelos anteriores, también es una buena idea que sigas las filtraciones porque es muy común que las especificaciones de los próximos smartphones en llegar al mercado se filtren en foros y en redes sociales.

Si buscas la información que se da a conocer mediante filtraciones, no solo sabrás hasta qué punto las especificaciones del nuevo modelo son mejores que las del móvil que quieres comprar, sino que también podrías tener una idea de la fecha en la que el mismo llegará al mercado.



Una sugerencia final para que sepas cuál es el mejor momento del año para comprar un móvil

Además de tomar en cuenta las temporadas de descuento y las fechas de lanzamiento de los nuevos móviles, hay una cosa más que te puede ayudar a conseguir el mejor precio. A veces el coste de un determinado móvil puede subir o bajar según su oferta o demanda. De este modo, si estás al corriente de estos cambios, podrías dar con el mejor momento del año para comprarlo.

Para hacerte más llevadera esa búsqueda, aquí te dejaremos un rastreador de precios para Amazon llamado CamelCamelCamel que te puede proporcionar un histórico de los precios de los artículos que allí se venden.

Y tú … ¿cuál crees que es el mejor momento del año para comprar un móvil?