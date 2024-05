Si estás aquí es porque de seguro te has enterado de que existe un vídeo de TikTok que no se puede deslizar. Y aunque no lo creas, es real, el vídeo sí existe. A continuación, te contamos toda la verdad sobre cuál es y por qué hay un vídeo de TikTok que no se puede deslizar.

¿Cuál es el vídeo de TikTok que no se puede deslizar?

La verdad es que TikTok no tiene una opción que impida que los vídeos no se puedan deslizar. Se trata de un truco que se hace al publicar un vídeo de TikTok. Y aunque no se sabe a quién se le ocurrió originalmente este truco de TikTok, sí que sabemos cuál es el vídeo que lo volvió viral en esta parte del mundo.

Y es que el vídeo de TheDonato (creador de contenido de Free Fire) que dejamos aquí arriba es al que muchos se refieren como «el vídeo de TikTok que no se puede deslizar». El tiktoker venezolano subió el vídeo que dejamos aquí arriba, el cual ya acumula más de 8.1 millones de visualizaciones y que mantuvo atrapado a muchos usuarios.

Y… ¿Por qué no se puede deslizar este vídeo de TikTok? Pues porque, en el apartado de edición de TikTok, añaden etiquetas de textos invisibles que cubren el vídeo, las cuales agrandan hasta hacerlas desaparecer.

Por ello, cuándo intentes deslizarlo estarás tocando las etiquetas y no el vídeo, por lo que no podrás deslizarlo hacia arriba o abajo. Ahora bien, es importante mencionar que este truco solo funciona cuándo el vídeo te aparece en «Para ti». Si buscas el vídeo manualmente, las etiquetas de texto se desactivan y el vídeo se podrá deslizar fácilmente.

Cómo hacer un vídeo de TikTok que no se puede deslizar

Hacer un vídeo de que no se puede deslizar en TikTok es muy fácil como puedes ver en el tutorial que dejamos aquí arriba. Los pasos que tienes que seguir para hacerlo son los siguientes:

Abre TikTok y pulsa en el botón de Crear .

y pulsa en el botón de . Selecciona el vídeo o la foto con la que quieres hacer el TikTok.

o la foto con la que quieres hacer el TikTok. Pulsa en el botón de texto y escribe cualquier palabra.

y escribe cualquier palabra. Una vez creada, agranda la etiqueta de texto lo máximo posible, colócala en vertical y llévala al lado derecho de la pantalla hasta hacerla desaparecer . Ahora repite estos pasos con otra etiqueta para el lado izquierdo de la pantalla.

lo máximo posible, colócala en vertical y llévala al lado derecho de la pantalla hasta . Ahora repite estos pasos con otra etiqueta para el lado izquierdo de la pantalla. Finalmente, publica el vídeo y listo, solo tendrás que esperar a que con suerte le aparezca a alguien en su feed «Para ti» para atraparlo en un vídeo que no podrá deslizar.

Y tú… ¿Cuánto crees que tardará TikTok en lanzar una actualización que corregirá este truco?