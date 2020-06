Gadgetslootbox, también conocida simplemente como G-Box, es una nueva tienda online que busca hacer las delicias de los amantes de los gadgets. Se fundó hace poco, a finales de 2019 para ser exactos, y quiere ganarse un lugar en este competitivo mercado. ¿Cómo? Ofreciendo productos de calidad a precios asequibles, con promociones que premian a aquellos usuarios que cazan chollos y los recomiendan a la comunidad.

El objetivo de G-Box es crear una comunidad de usuarios aficionados a los chollos en tecnología que compartan con sus conocidos las ofertas que encuentran en la tienda. Para ello, están llevando a cabo diversos eventos que recompensan las mejores opiniones de los usuarios acerca de los productos que compran en Gadgetslootbox. Mientras mejor sea tu recomendación, más chances tienes de que la tienda te devuelva todo el dinero que pagaste por el gadget que estás recomendando. Así, los productos que compras te pueden salir totalmente gratis. Conoce más acerca de este curioso sistema y de cómo funciona G-Box en general a continuación.

Cómo funciona Gadgetslootbox: una tienda que premia tus recomendaciones

Para entender mejor el funcionamiento de Gadgetslootbox, tomemos como ejemplo la promoción del monitor portátil Lepow de 15.6 pulgadas que está activa ahora mismo en la tienda. El monitor vale 190$, pero con el cupón de 40$ de rebaja que están dando a todos los usuarios, lo puedes comprar por 150$ (133€ al cambio). Pues bien, para conseguir esta oferta solo hay que registrarse, reclamar el cupón que aparece en la esquina inferior derecha y luego comprar el monitor.

Una vez hecha la compra, tienes la opción de participar por una devolución total del dinero pagado haciendo una review corta del monitor en la tienda. G-Box dice que escogerán las 20 “mejores” reviews al azar y, si una de esas es la tuya, recibirás los 150$ que pagaste por el monitor dentro de 2 o 5 días. Si te interesa, esta promoción en particular estará activa hasta el 27 de junio y hasta el 9 de julio hay oportunidad de escribir la review.

Suponemos que Gadgetslootbox hará más promociones como esta, así que hay que estar atentos. Asimismo, la tienda tiene un sistema de referidos que te paga un 5% de comisión por cada amigo que invites a comprar en G-Box. En resumen, estamos ante una tienda que busca que sus propios usuarios sean los que publiciten los productos y, para ello, les ofrecen ciertas recompensas. Lastimosamente, la asignación de estas recompensas no parecer ser muy transparente, lo cual puede decepcionar a muchos clientes posibles. De todas formas, Gadgetslootbox aún es joven y hay que esperar cómo se desenvuelve su modelo de negocio para ver si realmente es beneficioso para el cliente.

Gadgetslootbox: métodos de pago, envíos, garantía, devoluciones y más…

Hasta ahora, solo hemos hablado de cómo funcionan las promociones de Gadgetslootbox, pues en realidad eso es todo lo que ofrece. Y es que G-Box no es como otras tiendas online que ponen a tu disposición un amplio catálogo de productos para escoger (al menos por ahora). En esta tienda solo encontrarás el gadget que está en oferta con todos los detalles de su promoción. No obstante, en el resto de apartados (pagos, envíos, garantía, etc.) Gadgetslootbox es bastante similar a las tiendas online a las que estás acostumbrado.

Los productos que compres en G-Box puedes pagarlo con PayPal, que es una de las plataformas más seguras y fáciles de usar para hacer compras online. Aunque también tienes la opción de pagar con tarjetas de crédito y Stripe. En cuanto a los envíos, estos se realizan a través de las compañías FedEx, DHL y UPS, y tienen un tiempo de entrega estimado de 7 días hábiles. Sí, como ya habrás intuido, Gadgetslootbox solo hace envíos en Estados Unidos (desde sus almacenes ubicados en el mismo país).

Por otra parte, si por alguna razón no quieres el producto que compraste y no lo usaste, puedes devolverlo y recibir el reembolso total correspondiente, siempre y cuando no hayan pasado 30 días desde la compra. Esto también aplica para los gadgets que vienen dañados de caja, aunque en este caso el período de devolución se reduce a 7 días. Por cierto, Gadgetslootbox ofrece una garantía de reparación de un año. Las reparaciones toman de 7 a 14 días hábiles en efectuarse.

En fin, por ahora eso es todo lo que sabemos acerca de Gadgetslootbox; una tienda con mucho potencial que todavía tiene mucho margen para crecer y ampliar sus fronteras. Esperamos verla pronto ofreciendo envíos a más países y con un mejor catálogo de ofertas, pues esas serán las claves de su éxito.