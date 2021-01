ya puedes instalar youtube como una aplicación web

No importa si no estás familiarizado con el término PWA (Progressive Web App), no necesitas ser un experto en estos temas para poder disfrutar de las nuevas funciones de la aplicación web progresiva de YouTube.

Y con esta “actualización”, por decirlo de algún modo, YouTube ahora funcionará más como una aplicación nativa, con todas las ventajas que esto representa, tanto en tu móvil como en el ordenador.

Para saber cómo funcionan las PWA y cómo puedes instalar la PWA de YouTube en tu móvil, sigue leyendo aquí abajo:

¿Qué puede hacer la nueva aplicación web progresiva de YouTube?

El término PWA fue usado por primera vez en 2015, por la misma Google. Una PWA funciona como un híbrido entre una aplicación y una página web. Y esto no es poca cosa, ya que las ventajas que se logran son muchas.

De hecho, desde hace tiempo Google ha ido desarrollando versiones PWA para varios de sus servicios, incluyendo Google Drive y Calendario de Google. Y al ser uno de los servicios estrella de la empresa, YouTube no podía quedar por fuera.

Beneficios de las aplicaciones web progresivas

Las PWA son más rápidas que una página web .

. Brindan una experiencia de usuario más parecida a la de aplicaciones nativas en el móvil.

en el móvil. Son multiplataforma .

. También mantienen ventajas de las páginas web en el navegador , como las notificaciones push.

, como las notificaciones push. Puedes descargar contenido para verlo offline .

. Iniciar YouTube desde la pantalla de inicio , como una app más.

, como una app más. Pueden actualizarse automáticamente .

. No necesitan una conexión web constante para poder desplazarse entre los diferentes menús.

constante para poder desplazarse entre los diferentes menús. Se descargan directamente desde el navegador .

. La barra de dirección web del navegador desaparece, dejando más espacio para el contenido de la app.

¿Cómo empezar a usar la PWA de YouTube?

El despliegue de YouTube PWA apenas ha empezado y ya está disponible par algunos usuarios. De ser uno de los afortunados, verás el ícono para instalar YouTube en la omnibar de Chrome, este ícono es un círculo con una signo “+” dentro.

Al hacer clic en él, podrás seleccionar la opción para instalar YouTube como una PWA. Una vez que se instale la app, en el navegador se cerrará la página de YouTube y se abrirá en la aplicación.

Si tienes la oportunidad de probarla, ¡no dudes en compartir tu experiencia con el resto!