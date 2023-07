Si revisando la configuración de un vídeo de YouTube te has encontrado con la opción «Volumen estable», no te asustes. Esta función ha comenzado a aparecer en todo el mundo, pese a que YouTube no la anunció ni explicó qué hace exactamente. Pero no te preocupes, que para eso estamos nosotros. A continuación, te explicaremos qué es y para qué sirve el «Volumen estable» de YouTube y cómo activarlo. ¡Vamos allá!

¿Para qué sirve el «Volumen estable» de YouTube y cómo funciona?

Como su nombre lo indica, el «Volumen estable» es una función que regula el volumen de los vídeos de YouTube para evitar que suba o baje mucho al pasar de un vídeo a otro.

Lo que intenta hacer esta función es igualar el volumen de todos los vídeos para que nunca ocurra un salto brusco y repentino del volumen o un descenso aleatorio de los niveles de volumen mientras ves vídeos de diferentes creadores y canales.

No está claro si la función reconoce y optimiza los niveles de volumen de los vídeos mediante IA o si simplemente utiliza algún tipo de compresor de audio digital. Lo único que sabemos es que el «Volumen estable» es una función muy útil para no tener que subir o bajar el volumen del móvil a cada rato mientras ves vídeos.

Cómo activar / desactivar el volumen estable de YouTube

¿Quieres probar el volumen estable de YouTube tú mismo? Sigue estos pasos:

Abre un vídeo de YouTube en tu móvil.

en tu móvil. Presiona el icono de configuración del reproductor (la rueda dentada que está en la esquina superior derecha).

(la rueda dentada que está en la esquina superior derecha). Abajo de «Modo ambiente» debería aparecerte la opción de Volumen estable.

Presiónala para activarla.

Si no ves esta opción, es porque aún no está disponible para tu móvil. Puedes seguir este tutorial de cómo probar las funciones experimentales de YouTube para intentar recibir esta función cuanto antes. Sin embargo, YouTube ya la está enviando de forma escalonada, por lo que tarde o temprano debería llegar a tu smartphone sin hacer nada.