Voilà AI Artist la app que te convierte en un dibujo animado

Si recientemente has visto en Instagram o Facebook a tus amigos convertidos en dibujos animados y no sabes cómo lo han hecho, de seguro es porque no conoces Voilà AI Artist. Esta es una nueva app que permite convertir fotografías de personas en dibujos animados. ¿Quieres saber más de ella? Pues enseguida te contamos todo lo que puedes hacer con Voilà AI Artist.

Voilà AI Artist: transfórmate en un dibujo animado o en una pintura renacentista

Así como se popularizó FaceApp y el efecto que cambia tu cara por la de un viejo o una mujer, Voilà AI Artist se ha hecho muy conocida por el filtro que transforma tu foto en un dibujo animado al estilo Pixar. Este es el efecto más atractivo que posee la app, ya que logra resultados impresionantes como puedes ver en las imágenes de arriba.

¿Y cómo lo hace? Pues según sus desarrolladores la aplicación se vale de Inteligencia Artificial y un algoritmo que ha sido perfeccionado para lograr los rasgos característicos de un personaje de Pixar: ojos grandes, piel suave, narices perfiladas y ese look que inspira ternura, típico de los dibujos animados de Disney.

Pero este no es el único efecto que ofrece esta app de edición de fotografías. También tienes la posibilidad de convertir tus selfies en retratos renacentistas, pinturas del siglo XVIII, dibujos animados en 2D e incluso puedes convertirte en una estrella del KPOP. Usarla es muy fácil, solo tienes que elegir el efecto que quieres y luego buscar en tu galería la foto que deseas transformar en un dibujo animado o en una pintura.

¿Dónde descargar Voilà AI Artist para Android o iOS?

Voilà AI Artist está disponible para su descarga gratuita desde la Google Play y en la App Store. Aquí abajo te dejamos los cajetines de descargas para que puedas instalarla en tu móvil y comenzar a disfrutar de sus divertidos efectos.

Ahora bien, debes saber que aunque Voilà AI Artist es gratis, tiene una versión de pago con la que puedes acelerar el proceso de transformación de las fotos, quitar los anuncios y guardar las imágenes creadas sin la marca de agua de la aplicación. Sin lugar a duda esta es una de las mejores apps para editar fotos en Android del 2021. Y tú… ¿Qué esperas para probar Voilà AI Artist y convertirte en un dibujo animado?