Si juegas GTA V todos los días y quieres aprovechar esos ratos libres que tienes cuando estás estudiando o trabajando para no perderle el hilo a este popular juego de mundo abierto, pues entonces estás obligado a descargar iFruit en tu móvil. ¿No sabes cómo usarla? No te preocupes, aquí te lo explicamos todo en detalle.

Cómo usar la aplicación iFruit de GTA V desde el móvil

Es imprescindible que descargues la aplicación en tu dispositivo móvil para que puedas hacer uso de todas las funciones que brinda la herramienta. Cabe destacar que el funcionamiento de esta utilidad es la misma en Android que en iOS, pues al fin y al cabo es la misma app para ambos sistemas operativos.

Ya con la app descargada e instalada en tu teléfono, tendrás que seguir todos estos pasos que te mostramos a continuación para que la puedas configurar correctamente:

Una vez abierta la app, deberás poner tu correo electrónico y contraseña para poder iniciar sesión en Rockstar Social Club . Si no tienes una cuenta, puedes crearla desde la propia app, o bien desde aquí.

. Si no tienes una cuenta, puedes crearla desde la propia app, o bien desde aquí. Completados los datos en cuestión, deberás pinchar sobre la opción que dice Iniciar sesión .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre la consola a la cual quieres conectar iFruit (es importante que elijas bien esta opción).

(es importante que elijas bien esta opción). Aguarda a que se descargue todo el contenido en tu móvil.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, la cuenta de Rockstar se asociará con tu cuenta de PlayStation, PC o Xbox y te permitirá hacer uso de todas las funciones que brinda iFruit.

Es muy importante que el correo electrónico que utilices en iFruit sea el mismo que utilizas en tu cuenta de PlayStation, Xbox o PC. Si usas una cuenta diferente, deberás vincular ambas cuentas de forma separada desde la configuración de iFruit.

No puedo conectar iFruit con mi cuenta de GTA V

Si no puedes conectar iFruit con tu cuenta de GTA V, no te preocupes, sigue estos pasos para que puedas conectar la app de forma correcta:

Dentro de iFruit, tendrás que pinchar en Configuración .

. Por consiguiente, deberás pinchar en Editar .

. Selecciona la plataforma en la que juegas GTA V (en nuestro caso es PS4).

Inicia sesión con los datos de tu cuenta de PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One o PC, y luego dale al botón que dice Iniciar sesión.

Pincha en Continuar .

. Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta de Social Club de Rockstar, y luego pincha en Iniciar sesión .

. Si realizaste todo de forma correcta, iFruit se conectará con tu cuenta de GTA V.

¿Para qué sirve iFruit?

Si bien el uso de iFruit dentro del mundo de GTA V es muy limitado, pues solo sirve para modificar ciertas cosas dentro del modo historia, es una app bastante interesante que te permitirá realizar este tipo de cosas:

LS Customs

Crea tus propias placas personalizadas para que todos tus vehículos las lleven.

personalizadas para que todos tus vehículos las lleven. Hazle modificaciones a tus vehículos de forma simple y rápida.

de forma simple y rápida. Compra mejoras para que tus vehículos sean más veloces.

Chop The Dog

Chop The Dog 1 de 3

Dale de comer a la mascota de Franklin para que tenga una mejor relación con su dueño.

de Franklin para que tenga una mejor relación con su dueño. Enséñale nuevos trucos desde tu móvil.

desde tu móvil. Sácalo a pasear y obtén premios increíbles.

Cabe destacar que si bien dentro de la app aparecen juegos como GTA Liberty City Stories, GTA San Andreas y demás, solo se la puede utilizar para modificar el contenido de ciertos elementos de GTA V.

¿No se puede usar iFruit en GTA Online?

No, la app de Rockstar para GTA V no funciona en el modo online, ¿por qué? Por el simple motivo de que la compañía no ha añadido ninguna función para que se puedan modificar vehículos, comprar vestimenta o cambiar el aspecto del personaje.

De esta forma, iFruit solo sirve para aquellas personas que juegan la campaña de GTA V y que quieren realizar pequeñas modificaciones a sus vehículos, o bien entrenar a la mascota de uno de los personajes del modo historia de este popular juego de mundo abierto.

Por último, si descargaste GTA V para Android y quieres hacer uso de iFruit, lamentamos mencionarte que esta app no es compatible. Solo pueden utilizarla aquellos que juegan GTA V en PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC respectivamente.