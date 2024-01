TikTok podría eliminar vídeos generados por IA

A pesar de que la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, hay ocasiones en las que las redes sociales parecerían no estar tan contentas de que los usuarios comunes y corrientes, como tú y yo, utilizan las distintas IA que dicen “presente” en Internet para generar contenido.

Sin ir más lejos, podemos tomar de ejemplo a lo que está sucediendo en YouTube. Según lo informado por varios medios, Google bloqueará contenido generado con IA (solo un segmento muy pequeño que usa esta tecnología para crear vídeos).

Algo muy parecido está pasando en TikTok. Gracias a la herramienta de publicación que posee la red social en su app para Android e iOS, los usuarios recibirán una notificación si la plataforma detecta que el vídeo fue creado utilizando IA. En caso de que no se añada la etiqueta “Contenido generado por IA”, TikTok podría eliminar dicho vídeo de forma automática.

¿TikTok prohíbe el contenido generado por IA?

Para no darle tantas vueltas al tema, podemos responder esta pregunta diciendo “No”, TikTok no elimina ni prohíbe el contenido generado por IA si se respetan ciertas normas.

Básicamente, si el vídeo que se subió a la red social fue creado utilizando inteligencia artificial, se deberá cumplir con estos requisitos para que el mismo no sea eliminado:

Los creadores deben etiquetar el contenido creado totalmente por IA o con ediciones importantes hechas por IA.

o con ediciones importantes hechas por IA. La descripción del vídeo debe informar que el vídeo fue creado utilizando una herramienta con IA.

Si se usa la correspondiente etiqueta, la cual se encuentra presente en la última versión de la app de TikTok para Android e iOS, el vídeo no será eliminado. Cabe mencionar que no hace falta usar esta etiqueta si se utiliza una voz sintetizada por IA, como por ejemplo las que ofrece Eleven Labs.

¿Cómo evitar que TikTok elimine contenido generado por IA?

En caso de que uses diferentes herramientas potenciadas por IA para crear vídeos en TikTok, te aconsejamos seguir estos pasos al momento de subir el contenido a tu cuenta:

Selecciona el vídeo que deseas subir.

Pincha en “Más opciones”.

Dale a la opción que dice “Contenido generado por IA”.

Presiona en “Activar”.

Y, por último, pincha en “Publicar”.

En caso de que TikTok elimine alguno de los vídeos generados por IA que has subido a tu cuenta, deberás ponerte en contacto con la red social, siempre y cuando hayas utilizado la etiqueta en cuestión. Si no has seguido los pasos que te mostramos en el tutorial, no podrás recuperar los vídeos eliminados.