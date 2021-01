Una de las aplicaciones que vienen instaladas en los teléfonos Pixel y otros modelos con Android Stock, es Teléfono de Google. Una app para realizar o recibir llamadas de lo más completa. Y viendo que es compatible con un gran número de teléfonos, cada vez más usuarios apuestan por ella.

Y es que, incluso cuenta con modo oscuro para que su uso sea más agradable en condiciones de poca iluminación. Todo gracias a las constantes actualizaciones que lanza Google para mejorar su servicio.

Ahora, nos acabamos de enterar gracias a los compañeros de Android Police, que dentro de muy poco la aplicación Teléfono de Google se encargará de registrar las llamadas que realices o recibas por parte de números que no figuren en tu agenda.

Google pedirá permiso para grabar tus conversaciones

Es cierto que a principios del año pasado la app Teléfono de Google ya podía grabar conversaciones en algunos teléfonos y regiones seleccionadas. Y ahora dará un nuevo paso más, ya que están trabajando en una actualización realmente interesante.

Más que nada porque Google podrá grabar las llamadas que recibas de números que no figuren entre tus contactos. Y es que, dentro de la versión 59 de la app Teléfono de Google, se ha descubierto una serie de cadenas de código que dejan patente que Google trabaja en esta nueva función.

La idea es bastante buena. Cuando te llama un contacto que está en tu agenda, lo más norma es que sepas quién es. Pero cuando llaman desde un número desconocido, la cosa cambia. Y teniendo en cuenta la gran cantidad de estafas que hay, mejor prevenir que curar.

Y aquí es donde entrará la app Teléfono de Google, que se encargará de grabar todas las llamadas que realices o recibas en tu dispositivo. Eso sí, por un lado el gigante con sede en Mountain View te pedirá permiso antes, e indicará que las conversaciones que se graben solo estarán disponibles en tu teléfono móvil.

Por otro lado, el otro interlocutor también recibirá un aviso indicando que la conversación será grabada, siempre y cuando se realice en un país que requiere consentimiento para realizar este tipo de registros.

De esta manera, podrás aceptar o cancelar la grabación en función de tus necesidades. No ha quedado claro qué sucederá en el caso de que el otro interlocutor no acepte que se registre la llamada. Pero teniendo en cuenta que en España puedes grabar cualquier conversación en la que tú participes, no deberías preocuparte por este aspecto.

No sabemos cuándo llegará esta nueva función a la app Teléfono de Google, pero está bastante claro que la próxima actualización de este servicio incluirá una sorpresa muy interesante.