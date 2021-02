Si quieres lograr buenos resultados en Instagram debes asegurarte de publicar imágenes de calidad. Y esto no solo se logra con una buena puesta en escena, sino también cuidando las dimensiones y resolución de la publicación.

Sin embargo, aunque parezca sencillo pronto verás que puede volverse muy complejo. Instagram admite formatos de fotos cuadradas, horizontales, verticales… Y eso no es todo, también están las dimensiones de los vídeos, tanto de los Stories como de los Reels y de IGTV.

Pero no te preocupes, aquí tenemos la solución a todos tus problemas. Si eres un social media manager, community manager, estás a cargo de tu propia marca en Instagram o simplemente quieres que tu perfil se destaque del resto, esta es la guía que necesitas para optimizar tus resultados en Instagram.

¿Por qué es importante saber el tamaño y resolución ideal de las publicaciones en Instagram?

No es por capricho, conocer cuáles son las dimensiones y resolución ideales para cada publicación te ahorrarán dolores de cabeza y evitarán que tus publicaciones pierdan la calidad que venías trabajando hasta ahora. ¿Por qué? Porque Instagram automáticamente comprime y te obliga a recortar imágenes que no se ajusten a las dimensiones que el programa maneja.

Puedes perder partes de la imagen

Si tu imagen es muy larga o muy ancha te verás obligado a recortarla antes de publicar. Esto puede ser bastante problemático, sobre todo si incluye información valiosa que no se puede perder. O si al momento de recortar, pierde parte de la estética que querías transmitir.

Por otro lado, en el caso de los vídeos es un verdadero dolor de cabeza. Si no se ajusta a las dimensiones, habrán partes de los vídeos que no se visualicen, bien sea porque no se muestra la imagen completa o porque ha perdido mucha calidad en el redimensionamiento. Esto pasa mucho en las publicaciones de los Reels e IGTV.

Instagram baja la calidad de las imágenes automáticamente

Instagram asegura que siempre procura cargar la imagen con la mejor resolución posible, pero no siempre es así. Si la imagen excede los 1080p Instagram automáticamente la comprimirá. Esto es totalmente desaconsejable porque en dicho proceso la publicación puede perder mucha calidad y nivel de detalle.

En el caso opuesto, si la imagen tiene una resolución de 320 x 320 pixeles Instagram la estirará para llevarla a las dimensiones apropiadas, haciendo que luzca pixelada y borrosa. Y como si no fuese suficiente con esto, si el ratio de la imagen no es el correcto, Instagram también puede reajustar la resolución de la imagen para hacer que encaje.

¡Nada de esto es bueno para tus publicaciones! Sobre todo si la cuenta de Instagram que manejas está orientada a las ventas y publicidad.

Las dimensiones ideales para cada publicación de Instagram

Tipo de publicación Ratio Tamaño de la publicación Fotos cuadradas 1:1 1080 x 1080 pixeles. Fotos horizontales 1,91:1 1080 x 608 pixeles. Fotos verticales 4:5 1080 x 1350 pixeles. Stories de Instagram 9:16 1080 x 1920 pixeles. Reels de Instagram 9:16 1080 x 1920 pixeles. Foto de portada en IGTV 1:1,55 420 x 654 pixeles. Vídeos cuadrados 1:1 1080 x 1080 pixeles. Vídeos horizontales 1,91:1 1080 x 608 pixeles. Vídeos verticales 4:5 1080 x 1350 pixeles.

No tienes que aprenderte de memoria las dimensiones para cada publicación. Aquí arriba puedes ver una lista con el ratio y tamaño ideal para cada publicación.

Esta tabla te será muy útil de referencia en cualquier momento así que no dudes en guardarla entre tus favoritos.

Herramientas para editar el tamaño y resolución de las imágenes en Instagram

Existe una tremenda variedad de herramientas para editar imágenes. Dependiendo del caso, puedes encontrarlas disponibles en la web, como aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles Además, muchas de ellas están disponibles gratis.

Estos son los editores de imágenes más recomendados:

Photoshop

Es el editor de fotos por excelencia para muchos, sobre todo en el sector profesional. Puedes encontrarla en su versión de escritorio y ahora también en la versión móvil.

Adove Lightroom

Particularmente Adove Lightroom, desarrollada también por Adobe, ha logrado muy buenos resultados en la edición de imágenes. Al ser desarrolladas por la misma empresa, te recomendamos que pruebes las dos apps para ver cuál se ajusta mejor a tus necesidades.

Canva

Cuenta con una gran cantidad de plantillas y herramientas para darle la forma y estilo que quieras a todas tus publicaciones. Puedes usarlo en su versión web gratis o descargando la aplicación móvil.

Snapseed

Snapseed es un editor de fotos muy completo, desarrollado por Google. Es totalmente gratis y puedes descargarlo en Android e iOS.

Las herramientas de Snapseed no solo te ayudarán a darle el tamaño y dimensiones apropiadas a tus publicaciones de Instagram, también podrás editarlas y agregar detalles únicos para lograr resultados muy atractivos.

VSCO

Por último pero no menos importante, VSCO es una herramienta para la edición de imágenes y vídeos bastante completa. Está disponible gratis pero si quieres aprovechar todo su potencial deberás pasarte al plan premium.

Una buena imagen es clave para captar la atención del público, si eres community manager seguro sabes esto mejor que nadie. Y sino, aún estás a tiempo para mejorar la calidad de tus publicaciones y destacar de entre la competencia.

Y si usas otra aplicación para editar imágenes y vídeos en Instagram con excelentes resultados, no dudes en compartir tu experiencia en los comentarios.