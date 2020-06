Algunos usuarios han preguntado a través de nuestra página de Facebook sobre algún programa para subir el volumen de su Android sin root más de lo normal, más de lo que el volumen del propio terminal permite. Pero antes de enseñarte cómo se hace nos gustaría informarte de algo.

Normalmente cuando subes el volumen de tu móvil Android más de lo normal lo más probable es que termines dañando el altavoz. Si tu idea es subir el volumen solo cuando un archivo tiene una cantidad de decibelios mucho más baja que la media sí puede ser interesante pero por el contrario si lo haces cuando el volumen es el adecuado te informamos de que puedes dañar el altavoz de tu teléfono y luego no vas a escuchar ni el mucho ni el poco.

¿Cómo subir el volumen de tu Android?

Si has entendido el riesgo debes saber que vas a continuar leyendo bajo tu responsabilidad y si decides probar alguno de los programas en cuestión que vamos a mencionar no nos digas que has dañado el altavoz, ya te hemos advertido de eso. Da igual que cojas o no uno de los programas que aquí mencionamos, si fuerzas el speaker de tu teléfono por encima de su nivel normal, a menos que seas muy responsable y lo hagas un % reducido, vas a dañar el altavoz.

También debemos mencionar que la mayoría de programas para subir el volumen en Android no funcionan bien o no terminamos de tener un volumen superior al habitual pero si quieres probar aquí van los dos más usados:

Amplificador de Volumen GOODEV – Funciona en cualquier móvil Android. Debes probar y ver si funciona, no necesitas root para poder probarla. Funciona bien en móviles con Android 4.4 o superior. Ten cuidado y no subas todo el volumen de golpe, ve poco a poco.

Volume Booster – En teoría esta es mejor que la anterior, solo tienes que entrar y pulsar el botón Boost para aumentar el volumen. Tiene una puntuación superior pero en nuestras pruebas el volumen era muy similar al que ya teníamos sin ella.

Si por el contrario quieres probar directamente con un reproductor puedes aumentar el 200% con MX Player y también puedes elevar el volumen un 200% en VLC. ¿Qué te parece? Sin duda es una opción más sana, más efectiva y que realmente funciona sin root para subir el volumen. No corres tanto riesgo de dañar el altavoz pero debes controlar en caso de experimentar demasiada distorsión.

Si te has animado a probar alguna de ellas (te recomendamos la primera) ya nos contarás como ha ido la prueba. En algunos terminales parece ser que sí se nota la mejoría de volumen pero en otros seguimos tal cual estábamos antes de tener la aplicación.