Seeing AI llega a Android: la app de Microsoft para personas ciegas

Con motivo de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Microsoft ha decidido lanzar una nueva versión de Seeing AI. Esta no es más que su propia aplicación dirigida a las personas ciegas o con visión reducida, la cual, hasta el momento, solo estaba disponible para dispositivos de Apple. Pues bien, las cosas están avanzando en otras direcciones, pues con la actualización, Seeing AI ya se encuentra disponible en la Play Store para Android.

Cabe destacar que esta app está hecha por personas ciegas, para personas ciegas. El fundador del proyecto, Saqib Shaikh, padece la misma condición, y con ayuda de su equipo de trabajo, ha estado cada vez mejorando Seeing AI para hacerla la elección principal de todas las personas con visión nula o limitada.

Seeing AI aterriza en Android con inteligencia artificial incluida

Dicho de forma simple, Seeing AI funciona como una guía para las personas ciegas a la hora de utilizar su móvil inteligente, en un estilo parecido a Be My Eyes u otras apps del mismo tipo. La aplicación está hecha para dar descripciones de voz de múltiples elementos que generalmente se pueden visualizar desde los dispositivos digitales. Lo mejor es que, gracias a su IA integrada, se puede profundizar en las descripciones para ofrecer muchos otros detalles que con el uso estándar.

Basta con apuntar con la cámara lo que quieres reconocer, o incluso tomarle una foto, para que la app te arroje una descripción. Se puede cambiar entre sus diferentes opciones para escuchar información concreta.

Fragmentos de texto : con tan solo enfocar el texto que deseas leer, la app comenzará a elaborarlo en voz alta.

: con tan solo enfocar el texto que deseas leer, la app comenzará a elaborarlo en voz alta. Documentos : Seeing AI no solo puede leerte todo el contenido de los documentos que escanea, sino que además, tienes la opción de chatear con su IA para hallar atajos hacia datos específicos que quieras conocer.

: Seeing AI no solo puede leerte todo el contenido de los documentos que escanea, sino que además, tienes la opción de chatear con su IA para hallar atajos hacia datos específicos que quieras conocer. Productos : la app te puede ayudar a escanear la barra de código de algún producto, guiándote con sonido. Al reconocerlo, te podrá indicar el nombre del producto, así como la información en torno a él.

: la app te puede ayudar a escanear la barra de código de algún producto, guiándote con sonido. Al reconocerlo, te podrá indicar el nombre del producto, así como la información en torno a él. Fotos : puedes escuchar una descripción de la escena presente en alguna foto, e incluso obtener datos más específicos en la sección “más información”. Además, es posible explorar toda la fotografía moviéndote con los dedos y luego escuchar la ubicación de los objetos identificados por la IA. De la misma forma, Seeing AI te ayuda a compartir fotos.

: puedes escuchar una descripción de la escena presente en alguna foto, e incluso obtener datos más específicos en la sección “más información”. Además, es posible explorar toda la fotografía moviéndote con los dedos y luego escuchar la ubicación de los objetos identificados por la IA. De la misma forma, Seeing AI te ayuda a compartir fotos. Reconoce personas, dinero, colores, luces y la escritura a mano: la IA te puede identificar cada uno de estos elementos para que estés consciente de que están ahí o qué pueden estar diciendo.

Actualmente, Seeing AI se encuentra disponible en 18 lenguajes. El equipo de Microsoft planea extenderlo a 34 para el 2024. Puedes descargarlo desde la Play Store sin pago alguno.