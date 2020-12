A falta de pocos días para Navidad, Google vuelve a lanzar su plataforma para seguir el recorrido navideño de Santa, siguiendo la tradición que impusieron desde hace años. En esta ocasión presentan a Santa Tracker en su versión web únicamente, pues no está disponible la aplicación como en años anteriores.

Tal cual sucedió en años pasados, Google volvió a lanzar este juego para las fechas cercanas a Navidad, el cual te permite seguir el recorrido de Santa en la entrega de regalos a los niños del mundo. Los más de 20 minijuegos con los que cuenta esta plataforma le permitirán a los más pequeños tener unas navidades llenas de diversión y entretenimiento.

Santa Tracker 2020: este año solo está en formato web

Este 2020 es un año inusual. Debido a la pandemia muchas cosas no podrán ser como los años anteriores, pero lo que no puede cambiar jamás es la alegría que reparte Papá Noel, por eso, Google no ha dudado ni por un momento en presentar su ya tradicional Santa Tracker.

Lo diferente de este año es que los más pequeños, e incluso los no tan pequeños, podrán disfrutar de esta divertida plataforma y todos los minijuegos que ofrece están en la página web y no a través de una aplicación como era habitual.

Hay juegos muy divertidos en Santa Tracker

Con “El selfie de Papá Noel” podrás darle una sesión de belleza a Santa cortándole la barba, o pintándosela de distintos colores.

“Buscando a Papá Noel” es el juego perfecto para mejorar la concentración de los más pequeños, pues para buscar a Santa entre tantos personajes navideños los peques deberán concentrarse al máximo.

Los juegos más divertidos son sin duda los de tipo arcade, donde deberás ir superando obstáculos y obteniendo recompensas para sumar puntos. El elfo propulsado, peleas de bolas de nieve, pingüinos atraparregalos, presentes y prisas, elfo de altos vuelos y reno a la carrera; son los juegos de ese estilo que sin duda alguna te recomendamos.

Cómo usar Santa tracker en móviles

Como ya te contamos, este año la aplicación de Santa Tracker no está disponible en la Play Store, pero lo único que debes hacer para poder disfrutarlo en tu móvil es abrir esta página web desde tu navegador. Una vez dentro debes presionar la opción “Instalar aplicación” e inmediatamente se agregará un acceso directo al escritorio de tu móvil.

Y ¿cuál es tu juego favorito de Santa Tracker? Puedes decirlo abajo en la cajita de comentarios. ¡Feliz Navidad!