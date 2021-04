Durante los últimos años, Google fue incorporando a su herramienta de Realidad Aumentada (RA) algunos personajes de películas, dibujos animados y videojuegos. Un claro ejemplo de ello, fue el bonito y adorable Baby Yoda, personaje que puede verse de forma muy simple desde el buscador de Google para dispositivos móviles Android.

Ahora, y de forma sorpresiva, Google añadió una gran cantidad de personajes (muy conocidos) que pueden visualizarse fácilmente con la tecnología ARCore desde cualquier móvil o tablet.

La Realidad Aumentada de Google te permite ver a Pac-Man, Hello Kitty y demás personajes de animé y videojuegos

La lista de personajes animados en 3D que pueden visualizarse de forma gratuita, gracias a la tecnología de Realidad Aumentada de Google, son los que te mencionamos a continuación:

Little Twin Stars.

Pompompurin.

Taiko Master.

Kogimyun.

Ultraman.

Pac-Man.

Gundam.

Gomora.

Hello Kitty.

Evangelion.

Si no sabes cómo activar la visualización por Realidad Virtual de Google para ver a estos personajes, te recomendamos que sigas todos los pasos que te mostramos a continuación:

Abre Google Chrome desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha sobre el buscador de Google.

de Google. Escribe el nombre del personaje que quieres ver en Realidad Aumentada.

Desplázate por la pantalla hasta encontrar la opción que dice “Ver en 3D”. Una vez encontrada dicha opción, pincha sobre la misma.

Espera a que cargue la app de Realidad Aumentada de Google.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice “Ver en tu espacio”.

Dale al botón de color azul que dice “Otorgar acceso”.

Pincha sobre la opción que dice “Entendido”.

En cuestión de segundos, Google te mostrará el personaje en 3D usando tu entorno.

Por otro lado, si no sabes si tu móvil es compatible con la tecnología de Realidad Aumentada de Google, ARCore, pinchando aquí podrás descubrirlo. En caso de que tu teléfono o tablet Android no sea compatible con esta tecnología, siguiendo estos pasos podrás instalar ARCore en móviles no compatibles.