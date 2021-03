La marca GoPro es uno de los grandes referentes a la hora de comprar una cámara deportiva. Todo gracias a modelos como su impresionante GoPro Hero8 Black, un modelo para los amantes de los deportes de aventura. Y ahora, podrás sacarle más partido que nunca a este dispositivo gracias a la renovación de Quik.

Y es que, a través del portal The Verge, nos hemos enterado de que GoPro va a lanzar una nueva versión de su aplicación para teléfonos. Realmente lo que han hecho ha sido hacer un completo lavado de cara a Quik, su potente herramienta para editar vídeos, y que será la encargada de conectar las cámaras GoPro con el teléfono, además de añadir una nueva función social.

De esta manera, y a través de un mural al más puro estilo feed privado de Instagram, se podrán subir imágenes y vídeos. Y no, no hará falta que se haya usado una cámara GoPro para hacer estas capturas.

Quick de GoPro se vuelve más social que nunca

Respecto a las funciones de edición que ofrecía Quik, la firma ha indicado que seguirá funcionando todo como antes, incluyendo las opciones adicionales de pago. Eso sí, ahora han añadido más filtros y herramientas (además de esta nueva función social), pero habrá que pasar por caja para usarlas. El precio en nuestro país será de 1,99 euros al mes o 9,99 euros al año.

¿El objetivo de esta red social? Convertirse en una alternativa a Instagram para los fans del popular fabricante de cámaras de acción. Tal y como indica Nick Woodman, CEO y fundador de GoPro: “Creo que lo que resolvemos para la gente es un problema muy común: no tengo un lugar conveniente y privado para poner el contenido que más me importa, y sabes que compartirlo en tu feed de Instagram no funciona porque hay esa tensión de: Bueno, esto me importa, pero sé que no le va a importar a nadie con quien lo socialice.”

La interfaz es simple e intuitiva, por lo que crear el mural en Quik es un proceso muy sencillo. Pero no creemos que tenga demasiado éxito más allá de los fans de la marca. Más que nada porque, viendo que esta especie de red social de GoPro es de pago, mientras que Instagram es gratuito, lo cierto es que tiene pocas oportunidades de triunfar.