Signal, la aplicación de mensajería que más privacidad ofrece a los usuarios, recientemente estrenó una característica que ha causado mucha polémica. Hablamos de su nuevo sistema de PIN que, a diferencia de otras apps, no se trata de una simple clave para desbloquear la aplicación o de un código que te llega por SMS para registrarte. En realidad, es una capa de seguridad extra en forma de clave que debes introducir en la app cada vez que esta te la solicite.

Para ser sinceros, realmente no sabemos a ciencia cierta para qué sirve este nuevo sistema de PIN de Signal, ya que la empresa no lo ha aclarado. Sin embargo, teniendo en cuenta que tu cuenta de Signal se bloqueará si olvidas o no introduces el PIN en un lapso de 7 días, es evidente que es una forma de blindar a un más la app de mensajería. Pero, ¿a qué precio? ¿Acabando con la paciencia de los usuarios? A continuación, te explicamos de forma más detallada cómo funciona este PIN y qué puedes hacer para que te moleste menos.

Todo lo que debes saber sobre el PIN de Signal para que no te moleste tanto

Signal te pide crear un PIN de al menos 4 dígitos (puede ser numérico o alfanumérico) apenas te registras en la app. Este PIN no es el mismo que el de la verificación SMS ni que el usado para bloquear el acceso a la app. En realidad, es un código que la app utiliza para reforzar el cifrado (la seguridad) de tus datos almacenados en Signal.

Si olvidas tu PIN, tu cuenta de Signal se bloqueará por 7 días. Igualmente, si pasan 7 días sin que uses Signal, el PIN caducará y por lo tanto tu cuenta se bloqueará. Una vez bloqueada la cuenta, podrás recuperarla volviéndote a registrar con tu número de teléfono. De ahí a que debas prestar mucha atención a este nuevo PIN.

¿Por qué Signal me pide que introduzca el PIN varias veces cada cierto tiempo?

Una vez creado el PIN, Signal insistirá en que es importante que lo recuerdes y, para ello, te pedirá que lo introduzcas nuevamente cada cierto tiempo. En este sentido, Signal no da tregua, pues no permite que desactives los recordatorios de PIN que te aparecerán en los siguientes intervalos de tiempo desde que activas la función por primera vez: 12 horas, 1 día, 7 días y 14 días.

Lo bueno es que si no fallas (introduces bien el PIN) en ninguno de los recordatorios, empezarás a verlos con menos frecuencia, aunque no desaparecerán para siempre. En cambio, si requieres de múltiples intentos para acertar en los recordatorios, la frecuencia de aparición de estos aumentará para que no olvides el PIN. Sin dudas, una mecánica bastante molesta.

¿Se puede desactivar el PIN de Signal?

Lastimosamente, no. El PIN de Signal no es una opción, sino una función inherente a la app. Eso significa que no existe forma de desactivar el PIN de Signal, por lo que tienes que acostumbrarte a él y, sobre todo, no olvidarlo para que no te moleste tanto. Recuerda que el PIN forma parte de la seguridad de Signal, así que mira la situación desde el lado positivo.

No soy muy activo en Signal, ¿cómo evito que el PIN caduque?

Al no ser Signal una app muy popular, es normal que no sea tu aplicación de mensajería principal y, por tanto, no estés muy activo en ella. Lo malo de esto es que, si pasan 7 días sin que uses Signal, tu PIN caducará y tendrás que registrarte de nuevo para usar la app.

Por suerte, esto se puede evitar de forma muy sencilla con tan solo mantener abierta la app de Signal (ya sea la del móvil o la de PC) en segundo plano. De esa forma, la aplicación ocasionalmente enviará solicitudes al servidor del servicio de forma automática para que el PIN se mantenga activo.

En fin, esperamos que este artículo te haya servido para aclarar tus dudas con respecto al PIN de Signal y, si todavía no te quedó claro algo, pregúntanoslo para ayudarte.

Fuente | Página de soporte de Signal