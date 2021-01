Luego de haber incluido una enorme cantidad de filtros navideños el año pasado, TikTok no se detuvo, pues el año nuevo parece que ha motivado a la aplicación para ser tendencia en todo el mundo. El nuevo filtro que están usando todos dentro de la red social, y que al parecer estará durante mucho tiempo en la sección “Para ti” de la plataforma, lleva el nombre de Animando. Este filtro ha causado tanto revuelo que ya millones los usuarios que lo han utilizado.

Dicho efecto lo que hace es darle vida a cualquier objeto sin importar su tamaño o forma. En otras palabras, es un efecto que le añade brazos, piernas y hasta sentimientos a cualquier objeto que sea escaneado con la cámara del móvil.

¿Cómo encontrar el efecto Animando en TikTok?

Al igual que el resto de los filtros que se pueden encontrar en TikTok, hallar el nuevo efecto que está siendo tendencia no es para nada complicado. Sigue estos pasos para que puedas darle vida a todos tus objetos de forma simple:

Abre TikTok y pincha sobre el pequeño “+” que se ubica en el centro inferior de la pantalla.

Por consiguiente, deberás pulsar sobre la opción que dice Efectos , la cual se ubica abajo a la izquierda de la pantalla.

, la cual se ubica abajo a la izquierda de la pantalla. Se desplegará un menú con distintas opciones, pincha en la que dice Tendencia . Dentro de dicha categoría, tendrás que pulsar sobre el efecto que tiene forma de un rostro sonriente .

. Dentro de dicha categoría, tendrás que pulsar sobre el . Apunta tu cámara al objeto que quieres darle vida y pincha en Select .

. En cuestión de segundos, TikTok “le dará vida” al objeto que has escaneado.

Si no encuentras este efecto en TikTok, lo más probable es que tu móvil no sea compatible con el mismo. La mayoría de los filtros de Realidad aumentada que están presentes en la plataforma, hacen uso de la tecnología ARCore de Google. Puedes saber si tu móvil es compatible con ARCore pinchando aquí.

Sin mucho más que añadir al respecto, es importante que tengas descargada la última versión de TikTok en tu móvil. Si no la actualizas regularmente, te recomendamos hacerlo manualmente dese Google Play Store. Si no lo has hecho, podrías llegar a no encontrar este filtro.