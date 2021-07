Si bien TikTok no suele presentar errores en su versión móvil, hay ocasiones en donde la app para Android e iOS falla en todo el mundo y al mismo tiempo.

A pesar de que esos problemas son solucionados en cuestión de minutos, hay otros que aún continúan diciendo “presente”. Uno de los más notorios, y que suelen sufrir millones de personas, es el error que le impide a cualquier usuario de TikTok darle “Me Gusta” a los vídeos.

Si estás experimentando este problema, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí te explicaremos cuál es la causa de este error, como así también qué es lo que debes hacer para poder solucionarlo.

¿Por qué TikTok no te deja darle “Me Gusta” a los vídeos?

Desde el soporte oficial de TikTok, no han informado absolutamente nada sobre por qué hay ocasiones en las que la función “Me Gusta” no funciona. De igual forma, nosotros hemos podido averiguar cuál podría ser la causa de que no puedas darle “Like” a los vídeos que ves dentro de la app.

Según la información que hemos podido recoger, es posible que no puedas darle Me Gusta a los vídeos en TikTok por alguno de los motivos que te mencionamos a continuación:

Tu cuenta ha sido limitada .

. Incumpliste las políticas de TikTok y te han quitado esta función de forma temporal.

de forma temporal. Tu conexión a Internet es inestable .

. El vídeo al que le quieres dar “Me Gusta” ha sido eliminado.

Es importante que veas cuál es el mensaje que aparece en la pantalla de tu móvil cuando quieres darle “Me Gusta” a un vídeo en TikTok. Si se muestra un mensaje parecido al siguiente: “No fue posible realizar la acción”, lo más probable es que el vídeo haya sido eliminado, o bien que tu conexión a Internet esté teniendo problemas.

Por otro lado, si el mensaje que se muestra arriba en el centro de la pantalla dice esto: “No tienes los permisos necesarios”, es posible que tu cuenta haya sido limitada, o que hayan removido esta función de forma temporal porque incumpliste con alguna de las políticas de TikTok.

¿TikTok no te deja darle “Like” a los vídeos? Así lo puedes solucionar

En el caso de que tu cuenta haya sido limitada, o bien la función haya sido removida de forma temporal, no podrás hacer absolutamente nada para solucionar este problema.

Eso sí, en caso de que no puedas dar Me Gusta en TikTok porque la app está funcionando mal, deberías realizar el siguiente tutorial para volver a poder usar esta función:

Abre la app de TikTok .

. Pincha sobre la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla).

En tu perfil de TikTok, tendrás que pinchar en las tres rayas horizontales que aparecen arriba a la derecha de la pantalla.

que aparecen arriba a la derecha de la pantalla. Vete hasta la opción que dice “Libera espacio” y pincha en la misma.

Dale al botón “Vaciar” en las categorías de “Caché” y “Descargas”.

Una vez vaciados ambos apartados, vuelve al menú de Ajustes .

. Pincha en “Cerrar sesión”.

Y, por último, vuelve a pinchar en “Cerrar sesión”.

Sin mucho más que agregar sobre el tema, si el tutorial que te mostramos arriba no soluciona el problema de los “Me Gusta”, te recomendamos descargar TikTok Beta, versión de pruebas que te permitirá acceder a las últimas funciones antes que nadie.