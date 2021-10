No hay lugar más incómodo para navegar por Internet que la pantalla de un smartwatch. Y es que, su limitado espacio y su pequeña batería, hacen que los relojes inteligentes sean los peores dispositivos para usar un navegador web. Sin embargo, no vamos a negar que cuando el móvil o PC está lejos, resulta muy útil poder consultar cualquier página web desde la muñeca por más incómoda que termine siendo la experiencia.

¿Existen navegadores para smartwatches? Por supuesto que sí, aunque no para todos. Si tienes un reloj con Wear OS (el Android para relojes) estás de suerte, pues hay un navegador muy bueno para este tipo de smartwatches que enseguida te presentaremos. Vamos a conocerlo…

Odd Browser for Wear OS: un navegador web muy completo para tu reloj inteligente

Cuando se crea una página web, esta se adapta solamente para dos tipos de dispositivos: PC y móviles. Alguna que otra estará adaptada específicamente para Smart TV, pero son muy raros los casos. Lo que sí te podemos asegurar al 100 % es que ninguna página web se crea para las diminutas pantallas de los smartwatches y es por eso que los navegadores para wearables no te pueden ofrecer una buena experiencia por más que lo intenten.

Sin embargo, Odd Browser for Wear OS es un navegador que hace un buen trabajo adaptando forzosamente los sitios web a la pantalla de tu reloj. Y es genial porque te permite navegar y buscar cosas por Internet desde tu muñeca, sin depender de tu móvil para ello. Es compatible con el buscador de Google, Maps, YouTube, Twitch y con la gran mayoría de webs populares, ya que está basado en Chromium (tiene el mismo núcleo que Chrome, Edge, Opera, etc.).

Como puedes ver en las capturas, Odd Browser for Wear OS puede reproducir en tu reloj vídeos de YouTube y streamings de Twitch, así como música de cualquier página web. Incluso, es capaz de reproducir audio en segundo plano en tu smartwatch. Las páginas las puede mostrar en pantalla completa o con una interfaz diminuta. ¡Ah! Y tiene un indicador de carga para que sepas si una página se ha cargado por completo o no.

Este navegador para Wear OS ofrece muchas características típicas de un navegador normal, como los marcadores y las opciones de copiar, pegar y seleccionar. También cuenta con un teclado integrado para que no tengas limitaciones al hacer una búsqueda. ¿Lo más interesante? Puede ejecutar juegos ultrabásicos basados en HTML5 (aunque esto probablemente hará explotar tu reloj).

Y es que el rendimiento de Odd Browser for Wear OS deja que desear en algunos relojes, por las propias limitaciones de hardware de estos dispositivos. En palabras más simples, los smartwatches no son dispositivos potentes y por eso es normal que este navegador no vaya del todo bien. No solo funciona lento, sino que también bebe rápidamente la batería y sobrecalienta el reloj. No obstante, en smartwatches recientes (como el Galaxy Watch 4) debería funcionar bien.

Descarga gratis Odd Browser for Wear para tu smartwatch

Si quieres saber qué tal funciona este navegador en tu reloj, descárgalo desde Google Play Store. Es gratis, así que no tienes nada que perder. Además, ocupa muy poco espacio, por lo que seguramente no tendrás problemas al instalarlo.

