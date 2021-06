¡Movistar Música ya llegó a España! La app de Telefónica quiere abrirse un hueco en el sector del streaming. Para ello, el servicio cuenta con funciones interesantes y un gran catálogo de canciones. Es así como la plataforma busca competir con Tidal, Apple Music y, por supuesto, Spotify.

No hay que olvidar que Spotify es la app de música en streaming más popular en España. Es por eso que este servicio es el rival a vencer de Movistar Música. Ahora bien, ¿la plataforma de Telefónica de verdad puede hacerle frente a Spotify? Quédate en la web y descúbrelo, porque aquí vas a ver cuál es la mejor app y por qué.

Movistar Música o Spotify: ¿Cuál es la mejor opción?

Para responder a esta pregunta, compararemos los aspectos más importantes de los dos servicios. De esta manera, puedes decidir qué app te conviene según tus gustos y necesidades.

Interfaz y diseño: el primer round se lo lleva Spotify

Spotify es una de esas apps de streaming que debes probar alguna vez en la vida no solo por su catálogo, sino también por su diseño. El servicio tiene una interfaz intuitiva, ya que te pone todas las funciones a mano para reproducir el contenido de forma rápida.

Por su parte, el diseño de Movistar Música se parece mucho al de la competencia. Aquí también el servicio muestra las canciones según su género, la popularidad de los artistas o el estado de ánimo ideal para escuchar las playlists. Sin embargo, el tema claro de la app es molesto para la vista, principalmente si usas el móvil por la noche.

Pese a que la interfaz de Movistar Música no está mal, Spotify te ofrece una mejor experiencia gracias a su diseño. Por lo tanto, es más cómodo descubrir nuevos artistas en la app de origen sueco.

Planes y precios de la suscripción: otro punto a favor de Spotify

Las suscripciones y planes de Movistar Música son los siguientes:

Plan Lite : su coste es de 4,99 € al mes. Accedes a 5000 playlists hechas por expertos y a la posibilidad de descargar las canciones del top 40 de España sin limitaciones. A su vez, obtienes vídeos, entrevistas, concursos y contenido exclusivo.

: su coste es de 4,99 € al mes. Accedes a 5000 playlists hechas por expertos y a la posibilidad de descargar las canciones del top 40 de España sin limitaciones. A su vez, obtienes vídeos, entrevistas, concursos y contenido exclusivo. Plan Premium : su precio es de 3,99 € semanales o 9,99 € al mes. Esta modalidad cuenta con todos los beneficios del Plan Lite. La mejor parte de la versión prémium es que puedes disfrutar de un catálogo de 50 millones de canciones con descarga offline incluida. Este plan también te permite crear y compartir tus propias playlists.

: su precio es de 3,99 € semanales o 9,99 € al mes. Esta modalidad cuenta con todos los beneficios del Plan Lite. La mejor parte de la versión prémium es que puedes disfrutar de un catálogo de 50 millones de canciones con descarga offline incluida. Este plan también te permite crear y compartir tus propias playlists. Los usuarios de Movistar Home pueden usar el servicio de forma gratuita. Esta modalidad tiene todas las ventajas del Plan Premium. Además, se te ofrece un extra de 30 estaciones de música sin publicidad, divididas por géneros y que se actualizan de forma diaria.

¿Y qué tal va Spotify en este tema? Pues la app tiene suscripciones más variadas. Sus precios van desde los 4,99 € hasta los 15,99 € al mes. Todos los planes de Spotify se adaptan a la perfección a tus necesidades y sus funciones son muy completas.

La única ventaja de la app de Telefónica es que el servicio es gratuito si tienes un Movistar Home. No obstante, la mayoría de las personas no usan estos altavoces, así que Movistar Música tampoco supera a Spotify en este apartado. Y más cuando en algunos casos es exclusivo de clientes Movistar y no está disponible para todos.

Contenido y catálogo: Movistar Música está por detrás de Spotify

Aunque hay muchas alternativas a Spotify, la app siempre ofrece funciones interesantes. Considera que el catálogo del servicio ha crecido hasta tener 70 millones de canciones. El contenido de la app también destaca por sus podcast. Y no olvides que Spotify se alió con Storytel para incorporar sus audiolibros. En resumen, la plataforma sabe a la perfección cómo mantenerte enganchado.

Por su parte, Movistar Música tiene un catálogo de 50 millones de canciones. Lo más novedoso de esta app son sus vídeos y entrevistas exclusivas. Este contenido es ideal para ti si quieres conocer de cerca a tus artistas favoritos.

En todo caso, recuerda que la plataforma de Telefónica es nueva en el sector y que su catálogo puede aumentar en los próximos meses. Ahora bien, lo que ofrece Movistar Música no es suficiente para competir mano a mano con Spotify.

Conclusión: Spotify sigue siendo el rey

Al completo, la app de origen sueco supera con creces al servicio de Telefónica. Spotify es la plataforma de música en streaming por excelencia y cambiar eso va a ser muy difícil.

Sin embargo, la app de Telefónica está lejos de ser mala. Este proyecto tiene potencial para crecer. El servicio puede ser más atractivo si Movistar lo ofrece en sus tarifas a un precio ajustado. Pero, por ahora, Spotify vale más la pena.

Y tú, ¿qué piensas de estas apps? ¿Te quedas con Spotify o prefieres Movistar Música? Cuéntanos en los comentarios.