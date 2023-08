Los 5 mejores emuladores de SEGA Dreamcast para Android

En 1998, SEGA tuvo un éxito rotundo al lanzar su consola SEGA Dreamcast, la cual estaba llena de títulos que, en ese entonces, superaban por mucho a la mayoría de su competencia. Ahora es un clásico que se recuerda con cariño. Por eso no es de extrañar que muchos encontrarían nostálgico la idea de volver a jugar sus juegos. Gracias a la existencia de los emuladores, es posible.

En este artículo te contaremos cuáles son los 5 mejores emuladores de la SEGA Dreamcast para Android. Así podrás probar cualquier título de tu interés desde la comodidad de tu móvil Android o incluso usando tu consola portátil, si ya te has hecho con la Steam Deck o la ASUS Rog Ally. Empecemos.

Flycast, un emulador para jugar en alta resolución

Hasta la fecha, Flycast se considera si no como el mejor, al menos como uno de los primeros emuladores que puedes elegir para jugar a gusto como si fuera la SEGA Dreamcast. Después de todo, ofrece la posibilidad de probar los títulos de antaño en una resolución más alta. Verás mejores detalles, con opciones de mando muy cómodos, además de contar con el soporte de un equipo que siempre está dispuesto a seguir mejorando su creación. No está disponible en la Play Store, pero puedes descargarlo desde su página oficial en GitHub.

DESCARGAR | Flycast

Redream, la opción más sencilla

Pisándole los talones a Flycast, está Redream. También se considera un fuerte competidor por el primer puesto a mejor emulador de la SEGA Dreamcast. Lo que más destaca de esta opción, es su facilidad tanto de instalación como de uso. No necesitarás perder tiempo configurando nada para que te funcione en Android. Es de simplemente instalar e iniciar para cargar los títulos que quieras. ¿Lo mejor? En alta definición.

RetroArch, un emulador que ofrece múltiples comodidades

Otra opción potente es RetroArch, el emulador que, por cierto, no solo es compatible con la Dreamcast, sino también con otras consolas retro. Uno de sus puntos fuertes, es que viene con un menú completo, configuraciones amplias, capturas de pantalla, alta resolución, soporte de múltiples idiomas, trucos, así como la posibilidad de emparejarse mediante Bluetooth con mandos inalámbricos.

Dig, un emulador Front-end automático

Dig le sigue de cerca a RetroArch en cuanto a poder emular más de una consola desde su programa. Este emulador sirve para que organices como quieras todos los títulos que tengas instalado en tu Android, pudiendo ejecutarlos con tan solo un toque. Dig se encarga de escanear tu dispositivo en busca de los juegos que tengas, así que también te ahorra trabajo en cuanto a configuraciones. Un buen punto a su favor es la comodidad.

Reicast, un emulador apto para dispositivos de gama baja

La última opción de la lista es Reicast, un emulador que no solo es compatible con Android, sino con otros sistemas operativos. Entre ellos, encuentras: Windows, Linux e incluso MacOS, para que no te limites. Este emulador en particular, te pedirá descargar la BIOS de la Dreamcast por tu cuenta y crear una carpeta en su interior para que así te pueda funcionar. De resto, es tan bueno como los demás, y de hecho, se puede utilizar incluso en móviles de gama baja sin problemas.

Para ti, ¿cuál sería la mejor opción? Si tienes una consola portátil, te gustará saber que existen muchos otros emuladores que no te pueden faltar para ampliar tu repertorio.