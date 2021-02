Ya sea que quieras usar tu PC desde el móvil, o bien necesites otra pantalla para realizar un trabajo, transmitir algún videojuego en vivo desde Twitch, o cualquier otra cosa, existen aplicaciones totalmente gratuitas que puedes descargar y usar para convertir tu móvil en una segunda pantalla del PC muy fácilmente.

Si te interesa saber cómo funciona todo esto, sigue leyendo que aquí te vamos a mostrar cuáles son las mejores apps que puedes descargar, como así también qué es lo que debes hacer para poder conectar tu PC a tu móvil sin demasiadas complicaciones.

Las mejores aplicaciones para usar un móvil Android como segunda pantalla del PC

Antes de que te mostremos las aplicaciones que te permitirán usar tu Android como segundo monitor del PC, es importante mencionar que tanto tu ordenador como tu móvil deben estar conectados a la misma red WiFi. Por otro lado, también puedes usar el cable USB que viene con el cargador para que la conexión entre tu móvil y PC sea más estable.

Duet Display

Si lo que buscas es una aplicación simple de configurar, y que además funcione tanto en PC y Mac, Duet Display es la app que deberías descargar en tu móvil Android. La misma no solo permite utilizar el móvil como una segunda pantalla, también ofrece una función con la que se puede duplicar la pantalla del ordenador en la pantalla del móvil fácilmente.

Cabe destacar que esta herramienta es compatible con Windows 10 y macOS (Mojave o superior), aunque es la única de la lista que no tiene una versión gratuita, ¿por qué? Porque posee muchas funciones que el resto de las aplicaciones no ofrecen.

Spacedesk

A diferencia de todas las aplicaciones que se pueden encontrar en Android para usar la pantalla del móvil como segunda pantalla del PC, Spacedesk ofrece soporte para Windows 8.1 (también es compatible con Windows 10). Si aún usas este sistema operativo y no has decidido dar el salto a Windows 10, SpaceDesk te vendrá como anillo al dedo. Cabe destacar que puedes usar esta app por medio de tu red WiFi, o bien conectando el móvil al PC por medio del cable USB de tu cargador.

SuperDisplay

Esta es otra opción que deberías tener en cuenta si quieres usar tu móvil como una segunda pantalla de tu PC. Esta herramienta destaca del resto por ofrecer un muy alto rendimiento y funciones extremadamente útiles, ¿qué tipo de funciones? Detección de presión táctil en ordenadores con Windows 10, y botones predefinidos para plataformas de streaming.

Splashtop Wired XDisplay

Y, por último, pero no por eso menos importante, no podemos dejar afuera de esta lista a Splashtop Wired XDisplay, ¿por qué? Por el simple motivo de que la misma es la app más popular en Android para expandir la pantalla del PC en el móvil. Compatible con cualquier dispositivo móvil con Android 4.0 o superior, esta es la única app que puede usarse en Mac, Windows y Linux. Eso sí, solo puedes conectarla a tu PC por medio de un cable USB, ya que no ofrece soporte por medio de una conexión WiFi.

¿Cómo usar un móvil Android como segunda pantalla del PC?

Si no sabes cómo usar estas aplicaciones, te recomendamos que sigas los pasos que te mostramos a continuación. Para este tutorial hemos utilizado la app SuperDisplay, aunque tú puedes descargar cualquiera de las que te mostramos arriba para realizar la conexión entre tu móvil y PC.

Lo primero que tienes que hacer es descargar la app de SuperDisplay en tu móvil Android , y luego descargar SuperDisplay en tu PC.

, y luego descargar SuperDisplay en tu PC. Una vez instaladas ambas aplicaciones en tu móvil y PC, deberás abrir la app desde tu teléfono o tablet , y luego ejecutar el programa desde tu PC .

, y luego . Por consiguiente, deberás copiar la dirección de IP que aparece en la pantalla de tu móvil, para luego pegarla el apartado que dice “Connect vía Wi-Fi” en el programa que has instalado en tu PC.

que aparece en la pantalla de tu móvil, para luego pegarla el apartado que dice “Connect vía Wi-Fi” en el programa que has instalado en tu PC. Si realizaste todo de forma correcta, podrás duplicar la pantalla de tu PC en tu móvil, o bien extender la misma para usarla como una segunda pantalla del PC.

Sin mucho más que añadir al respecto, si ninguna de estas apps te funciona, o bien tienes problemas para configurarlas, te recomendamos que nos dejes un mensaje para que podamos ayudarte. Desde ya es importante aclarar que estas apps no te servirán para duplicar la pantalla de tu Android en un televisor, para ello tendrás que descargar otras aplicaciones, o bien usar la función que viene integrada en Android para transmitir contenido en directo del móvil al TV.