En la actualidad, la realidad virtual (RV) ya no es algo futurista. Si bien esta tecnología no ha tenido un gran éxito comercial ni ha causado el gran impacto que se esperaba, todavía existen muchos desarrolladores que están trabajando en mejorar la RV para llevarla a un público más amplio. En ese sentido, Android es la plataforma ideal para ello debido al bajo coste de sus gafas de RV (Google Cardboard), que hace que el disfrute de esta tecnología sea más asequible que en otras plataformas.

Además, en Android hay disponible muchas aplicaciones y juegos de realidad virtual gratuitos que te permitirán explorar los alcances de esta tecnología. Si tienes unas gafas de RV y quieres empezar a usarlas con tu Android, no hay mejor manera de hacerlo que viendo fotos y vídeos en realidad virtual con la ayuda de las 3 aplicaciones que te presentamos a continuación. Con ellas podrás ver películas en 3D y vídeos de YouTube de forma inmersiva, así que no te las pierdas.

YouTube VR: mira vídeos de YouTube en realidad virtual

YouTube VR es una versión de la aplicación de YouTube que te permite ver todos los vídeos de la plataforma en realidad virtual. Esta app usa un complejo algoritmo para transformar los vídeos tradicionales de YouTube en experiencias de RV muy satisfactorias, con visión de 360° y entornos 3D. Además, para una mejor inmersión, los vídeos de YouTube VR utilizan audio espacial que permite que la dirección de donde provienen los sonidos sea la correcta.

Cabe aclarar que YouTube VR no es compatible con todos los dispositivos. Por suerte, si no puedes usarla con tu móvil, puedes recurrir a la aplicación normal de YouTube que también tiene vídeos en realidad virtual de 180° (solo tienes que buscarlos desde el buscador) y te ofrecen una experiencia similar a YouTube VR.

iPhotoVR SBS VR Photo Viewer Cardboard: un sencillo visor de imágenes en realidad virtual

Esta aplicación tan solo pesa 50 KB y te permite ver imágenes de forma normal o en realidad virtual. Eso sí, con iPhotoVR solamente podrás ver fotos normales en RV a través de unas gafas dedicadas a ello y no podrás ver fotos de RV con entornos de 180° o 360°. Lo bueno de esta limitación es que hace que la aplicación funcione incluso en aquellos dispositivos que no son compatibles con Cardboard.

iPhotoVR soporta los formatos de imágenes más populares en la actualidad, tales como JPG, PNG, JPEG, etc. Las imágenes se muestran en formato SBS, aunque también se pueden mostrar de forma normal para verlas sin realidad virtual. Pero lo mejor de esta app es que no incluye anuncios, es gratuita y bastante ligera, así que no pierdes nada con probarla.

VaR’s VR Video Player: un reproductor de vídeos en realidad virtual

VaR’s VR es un completo reproductor vídeos para Android que te permite ver películas o series de forma normal o en realidad virtual. De hecho, soporta varios formatos de RV (180° y 360° incluidos) y te deja cambiar algunos ajustes de la reproducción como la distorsión de la lente, el zoom o la distancia visual. Gracias a ello, en pocos minutos puedes hacer que tus gafas de RV se adapten a la aplicación para que no te canse la vista usarlas.

Esta app también tiene varios modos de reproducción de contenido en RV: estático y dinámico. En el modo estático, el vídeo estará anclado en tu centro de visión, mientras que el modo dinámico te permite ver hacia los lados y explorar toda la pantalla como si estuvieras en el cine.

¡Y eso es todo por ahora! Esperamos que te hayan gustado estas aplicaciones y que cumplan con tus expectativas.