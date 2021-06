TikTok no para de crecer. La red social viraliza cada día nuevos bailes, retos y filtros. De este fenómeno tampoco se escapan las canciones. ¿Y cuál es la última que se volvió tendencia en la app? Pues el sonido “Into the thick of it”.

Estamos seguros de que has visto más de un vídeo en TikTok con esta frase. Ahora bien, ¿qué significa el popular sonido y de dónde viene? Quédate en la web para descubrirlo, porque aquí vas a ver todo lo relacionado con “Into the thick of it” en TikTok.

¿Cuál es el origen del sonido “Into the thick of it”?

Lo que tal vez más te sorprenda de esta canción es que no es de un artista famoso, sino que proviene de la caricatura infantil de Nickelodeon “The Backyardigans”. La canción aparece en el episodio 2 de la primera temporada de la serie.

Es por eso “Into the thick of it” es un sonido viral de TikTok bastante particular, ya que se diferencia mucho de las canciones más explícitas que son tendencia en la app (como lo es la frase “I’m getting ripped tonight”).

¿Qué significa “Into the thick of it” y para qué se usa en TikTok?

“Into the thick of it” es una frase típica del inglés hablado que sirve para decir que estás “en el meollo del asunto”, “metido en un lío” o “dentro de una situación peligrosa”.

¿Y qué se hace en los tiktoks con “Into the thick of it” de fondo? Pues la canción no tiene un uso específico. Como puedes ver en el vídeo anterior, el sonido se suele usar para acompañar una coreografía.

A su vez, los influencers incluyen esta canción en sus vídeos para hacer una especie de karaoke:

Y la frase también se usa como música de fondo de una situación graciosa o de un meme:

En suma, “Into the thick of it” es un sonido viral muy divertido. Si quieres ser parte de la tendencia y hacer tu propio vídeo con “Into the thick of it” de fondo, te recomendamos editar los tiktoks que hagas con CapCut. ¡Así vas a sorprender a tus seguidores y tus vídeos se podrán viralizar aún más!