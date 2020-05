Como parte de su lucha contra el acoso por Internet (bullying online), Instagram ha anunciado varias características nuevas que te permitirán deshacerte de las interacciones negativas en tus publicaciones fácilmente. Recordemos que las apps de Facebook (incluida Instagram) llevan desde hace varios meses realizando ciertos cambios para hacer del Internet un espacio más positivo. En ese marco, Instagram ha venido probando algunas características que pretenden fomentar el sano uso de las redes sociales.

De acuerdo a la empresa, las características que más han funcionado en sus pruebas han sido las que permiten borrar comentarios negativos y bloquear usuarios por lotes. Por ello, Instagram acaba de lanzarlas para que todos los usuarios puedan usarlas. Además, también añadió una opción para evitar que te mencionen en publicaciones donde no quieres estar.

Instagram ahora te ofrece más control sobre tu cuenta para evitar las interacciones negativas

En concreto, Instagram ahora te permite eliminar de golpe hasta 25 comentarios que consideres negativos en tus publicaciones. Asimismo, también puedes restringir múltiples usuarios tocando un solo botón para que ya no te molesten. Adicionalmente, como no todo es negativo en Instagram, la app ahora te ofrece la opción de anclar comentarios en las publicaciones (algo similar a lo que ofrece YouTube en sus vídeos) para que las personas también puedan ver las cosas buenas que te comentan.

Pero eso no es todo, Instagram también está estrenando la posibilidad de elegir quién puede mencionarte en una publicación o historia: todos, nadie o solo las personas que sigues. Esta opción la encontrarás en la sección Configuración > Privacidad. Eso sí, si aún no ves disponibles todas estas características en tu app de Instagram, no te preocupes pues apenas se están lanzando. De hecho, algunas todavía están a prueba.

No más acoso por Internet: la campaña de Facebook e Instagram

Todas las nuevas características que está estrenando Instagram parecen destinadas a influencers o personas con muchos seguidores. Sin embargo, la empresa asegura que en realidad son para cualquier persona que sufra de acoso en Instagram. Y es que Instagram reveló que, entre el último cuarto de 2019 y el primero de 2020, eliminaron de la plataforma un total de 1,9 millones de publicaciones e interacciones por ser ofensivas para los usuarios.

De todo ese contenido eliminado, la gran mayoría fue denunciado por los usuarios, por lo que estamos ante un problema serio. Además, debido a la propia naturaleza de las redes sociales, para Instagram es muy difícil borrar de forma automática los comentarios negativos. Por ello, la empresa aconseja aprovechar estas nuevas herramientas que ahora Instagram ofrece para dar un buen uso a la plataforma y deshacernos de una vez por todas de los ambientes online negativos.

Fuente | Blog oficial de Instagram