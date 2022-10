Hinge es una aplicación para buscar relaciones significativas y profundas. Si buscas un interés amoroso más allá de ser solo amigos o pasar una noche divertida, entonces puede que en vez de Tinder, prefieras usar Hinge.

¿Habías oído hablar antes de esta aplicación? Sea sí o no tu respuesta, aquí tendrás la explicación completa sobre cómo funciona esta app de citas que te ayuda a encontrar algo más real, menos superficial. Y quién sabe, quizá quieras cambiarte después de ver lo que te puede ofrecer.

¿Qué es Hinge?

Esta app de citas se lanzó casi al mismo tiempo que Tinder durante el año 2012, y al comienzo, seguía la misma estrategia: buscar matches entre un mar de perfiles y luego coincidir con el que te diera me gusta de vuelta.

Sin embargo, decidieron cambiar su estrategia tres años después, ¿sabes por qué? Descubrieron que en sus estadísticas, de 500 emparejamientos, solo 1 se concretaba. Solo en una ocasión de estos casos las personas congeniaban y se intercambiaban números telefónicos para buscar algo más.

Viendo esto como un fracaso (y tras recuperarse de una baja importante en sus ventas), Hinge renovó su propia marca, pasando a ser una aplicación para que las personas pudieran encontrar relaciones significativas, profundas y, con el favor de cupido, duraderas. Ya para 2019 pasaría a formar parte del paquete de aplicaciones de Match Group: la misma empresa dueña de Match, OkCupid e incluso el famoso Tinder.

Hinge no es Tinder, y aquí descubrirás por qué

Y sí, es bastante diferente a Tinder y a otras competidoras en la misma área. Aunque con su manera de gestionar las citas y perfiles quita prácticamente el elemento sorpresa a la hora de que ambas personas vayan a conocerse, lo compensa ayudándote a encontrar a alguien más afín a tus principios, gustos y preferencias para formar una relación duradera.

Hinge viene con algunas sorpresas que no sueles encontrar en otras apps más rápidas y dinámicas. Lo suyo es la profundidad y el detalle. A continuación las verás descritas con mayor información.

El fuerte de los perfiles no son las fotos, sino la información

Aunque sigue el principio básico de toda app de citas, Hinge profundiza en la creación de tu perfil. Hay diferentes apartados donde te piden explayarte con sinceridad para que cuando otros vayan a revisarte, puedan conocerte mejor.

No son preguntas cualquiera. Se trata de cuestiones importantes para saber si eres un candidato potencial o no eres compatible con otra persona. Desde creencias religiosas, inclinaciones políticas, tus fuertes, debilidades hasta incluso lo que consideras que sería un domingo ideal.

También tienen una sección llamada prompts en donde te presentan una lista de preguntas predeterminadas a las que puedes responder en el formato de tu preferencia: sea vídeo, audio o simplemente escribiendo. De aquí la aplicación escoge hacer visible solo las respuestas con mayor probabilidad de recibir reacciones.

Hinge le dijo adiós a la ansiedad del match

También, este asunto de dar like y recibir like de vuelta para hacer match no se aplica en Hinge. Todos los días puedes ver quiénes te dieron me gusta y en qué apartado exactamente. A partir de aquí, dependerá de ti si responder o no empezando una conversación.

De hecho, no habrá ningún match hasta que abras un chat. Esto te da libertad de escoger si reaccionar o no a otros perfiles que se interesaron en ti por alguna de las cosas que les contaste entre los apartados. Ten en cuenta que en su versión gratis, Hinge te deja darle like a 8 perfiles al día.

La intención de esta característica es eliminar los matches que se hacen sin pensar por la simple curiosidad de saber quién está interesado en ti. Algo que jamás te ayudará a conseguir una cita donde te vayas a sentir en tu elemento si no es por un golpe de suerte.

Cero ghosting en los chats

Otra característica muy apreciada en la aplicación es que de tiempo en tiempo irá avisándote cuándo es tu turno de responder en un chat, y lo mismo con tu posible interés. Se esfuerza por mantener las conversaciones activas. En caso de que un chat lleve 14 días en el olvido, Hinge lo ocultará en la zona de chats ocultos.

Puedes revivir antiguas conversaciones ocultas volviendo a escribir en ellas, no obstante, el objetivo de este sistema es ayudar a enfocarte en los chats que de verdad te darán resultado.

Sugerencias de los perfiles más compatibles

Otro modo de ayudarte a conseguir personas de tu interés, es a través de su categoría Most Compatible. A medida que vayas usando la aplicación, esta aprenderá de ti y de tus preferencias, para luego apuntar aquellos perfiles que tengan mayor compatibilidad.

El algoritmo que usan para conseguirlo es el famoso Gale-Shapley, que se encarga de agrupar personas y dirigirte hacia la que probablemente preferirás de entre todas según las preferencias y los gustos que coincidan entre sí.

¿Intercambiaste números? ¡Hinge irá contigo a la cita!

Y entonces por fin, cuando intercambien números, Hinge se mantendrá al corriente de cómo te pudo haber ido. Periódicamente, aparecerán notificaciones preguntando por el progreso de la relación, se haya concretado una cita o no, o las cosas empezaron a profundizarse mucho más.

La aplicación quiere que la elimines cuanto antes

Todos estos atributos que tiene Hinge están dirigidos a una sola misión que quizá te suene desconcertante: que más pronto que tarde elimines la aplicación de tu teléfono. Para ellos, concretar relaciones y ayudarte a conseguir esa persona especial con la que deseas pasar años de tu vida es su prioridad.

El mismo creador asegura que, para su compañía, la mejor publicidad es la de aquellas parejas que, cuando les preguntan en dónde se conocieron, simplemente responden “Hinge”. No necesitan más. Si te has desinstalado Hinge, lo considerarán una victoria dentro de su estrategia. Está disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

¿Te animarás a probar esta app de citas?