Facebook no te cobra por usar sus plataformas, pero eso no significa que sean 100% gratuitas. Sabemos que Instagram y Facebook ganan dinero a través de la publicidad que ves en ellas, pero… ¿qué pasa con WhatsApp? Es la única aplicación de Facebook que aún no tiene anuncios y, según lo que dijo la compañía en 2020, no los tendrá por un largo tiempo.

¿Eso quiere decir que Facebook no gana dinero con WhatsApp? Pues no, ya que Facebook usa WhatsApp para recopilar información de los usuarios (para la personalización de anuncios), lo que les reporta enormes beneficios. En otras palabras, el servicio de WhatsApp lo estás pagando con tus datos… ¡tú eres el producto!

Neeraj Arora y Michael Donohue, dos desarrolladores que trabajaron en WhatsApp antes y después de la compra de Facebook, han creado una app de mensajería que no te trata como un producto, en respuesta a las últimas políticas de WhatsApp. La aplicación se llama HalloApp y, a continuación, te contamos cómo es.

Así HalloApp cuida tu privacidad y te conecta con las personas que de verdad te importan

HalloApp se promociona a sí misma como “la primera aplicación para relaciones reales”. Es una red social donde el panel principal no está lleno de personas o publicaciones que no te importan. La app no cuenta con un algoritmo que elige lo que debes ver, por lo que solo te muestra el contenido de las personas que realmente te interesan, sin trampas.

La privacidad es una parte integral de HalloApp. Sus desarrolladores aseguran que solo usan tu número de teléfono para registrarte y que solo acceden a tu lista de contactos para conectarte con tus amigos y familiares.

Además, todos los chats de esta plataforma están cifrados de extremo a extremo, por lo que nadie externo a las conversaciones pueden verlos.

HalloApp no recopila ningún “dato adicional” de tu agenda telefónica ni recoge, almacena o utiliza ninguna información personal. Y lo más importante es que la plataforma nunca mostrará anuncios, según las palabras de sus creadores. Sin embargo, piensan ofrecer funciones adicionales en el futuro por un pequeño coste.

¿Cómo es la aplicación HalloApp?

Aunque su filosofía es muy diferente a la de las redes sociales actuales, las funciones e interfaz de HalloApp son las típicas. Lo que nos gusta es que es bastante simple y no tiene opciones innecesarias. Solo cuenta con cuatro pestañas:

Inicio : es el lugar donde ves las publicaciones de tus contactos. En este espacio tú también puedes publicar fotos, vídeos o texto. Dichas publicaciones desaparecen después de 30 días , así que son como las historias de WhatsApp, pero más duraderas. Además, puedes dejar comentarios en una publicación (sin abrir un chat para ello).

: es el lugar donde ves las publicaciones de tus contactos. En este espacio tú también puedes publicar fotos, vídeos o texto. Grupos : aquí estarán tus grupos y podrás crear nuevos. Lo curioso de estos grupos es que no son como chats, sino como un panel de publicaciones privado que solo pueden ver los integrantes del grupo.

: aquí estarán tus grupos y podrás crear nuevos. Lo curioso de estos grupos es que no son como chats, sino como un panel de publicaciones privado que solo pueden ver los integrantes del grupo. Chats : en esta sección encontrarás tus conversaciones. La mensajería en sí es muy simple. No tiene opciones para enviar emojis, GIFs o stickers (aunque se pueden usar los del teclado). Solamente hay una opción para enviar imágenes y vídeos.

: en esta sección encontrarás tus conversaciones. La mensajería en sí es muy simple. No tiene opciones para enviar emojis, GIFs o stickers (aunque se pueden usar los del teclado). Solamente hay una opción para enviar imágenes y vídeos. Configuración: para ver todos los ajustes de la app. Desde esta pestaña puedes ver tu historial de publicaciones, solicitar los datos de tu cuenta, borrar tu cuenta, configurar las notificaciones y cambiar los ajustes de privacidad.

Y básicamente eso es todo lo que ofrece HalloApp. Como puedes darte cuenta, es una aplicación ultrasencilla y la verdad es que nos gusta mucho así. Solo le faltaría mejorar las opciones de chat (urge que tenga una opción propia de emojis y stickers) y ofrecer la posibilidad de hacer llamadas y videollamadas, que ya son un estándar en las aplicaciones de mensajería actuales.

Si mantiene su filosofía pro-privacidad y anti-anuncios, se puede convertir en un gran rival de WhatsApp y demás apps de mensajería. ¿Qué opinas tú? ¿Ya probaste HalloApp?