Google le ha dado mucho amor a su aplicación de grabación de sonido, denominada como “La grabadora de Google”, en los últimos meses. La app en cuestión ha recibido varias actualizaciones que no solo mejoraron el desempeño de la misma al momento de grabar sonido, sino que además añadieron nuevas funciones con las que consiguieron que esta app sea cada vez más útil.

Ahora, y gracias a la versión 2.1 que fue lanzada en Google Play Store, la grabadora de Google introduce una función muy esperada por parte de los usuarios que la utilizan: la posibilidad de grabar audio utilizando micrófonos externos.

La grabadora de Google ya te permite usar cualquier micrófono para capturar audio

Hasta antes de esta última actualización, la aplicación para grabar sonido de Google solo permitía grabar audio utilizando el micrófono integrado en el móvil. Aquellos usuarios que utilizaban auriculares inalámbricos, cascos con cable o bien micrófonos externos, no podían sacarle provecho a la aplicación.

Con la nueva versión de la grabadora de Google, cualquier usuario puede capturar sonido usando un micrófono externo. No importa si el mismo está integrado en unos auriculares, o bien si es de índole profesional, la app lo reconoce sin ningún tipo de problema.

¿Hay que configurar algo en especial para usar esta nueva función?

No, no hace falta realizar ningún cambio para que la grabadora de Google capture sonido desde un micrófono externo. La última versión de la app añade una función que se encarga de detectar automáticamente si hay o no un micrófono conectado al terminal. En caso de no haberlo, la grabadora de Google capturará el sonido desde el micrófono que tiene integrado el móvil. De igual forma, puedes configurar esta función desde el apartado de Ajustes de la app.

Sin mucho más que añadir, recuerda que puedes instalar la grabadora de Google en cualquier móvil, solo necesitas que tu teléfono tenga Android 9 o Android 10 para que la app sea compatible. En caso de que Google Play Store te diga que la app no es compatible con tu dispositivo, puedes descargar el APK e instalar la app por fuera de la tienda de aplicaciones de Google.