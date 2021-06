Tras algunos años de inactividad en este sentido, Google ha anunciado una nueva actualización con cambios de visibilidad de los vídeos de YouTube. Un update que está muy relacionado con la visualización de vídeos ocultos en la plataforma, y cuyos detalles te vamos a contar a continuación.

No es la primera vez que Google realiza cambios en este sentido. En 2017 ya se implementó un sistema que complicaba la búsqueda de vídeos ocultos en YouTube, de manera que quedaban para un uso exclusivamente privado. Una medida que se aplica a los vídeos subidos y publicados desde ese año, aunque la idea que tienen ahora los de Mountain View es la de establecerla en todos los vídeos ocultos de años anteriores.

¿Cuándo serán privados tus vídeos ocultos de YouTube?

La razón por la que Google va a implementar este gran cambio es por un mero hecho de seguridad. La idea es que esos vídeos ocultos de YouTube no sean descubiertos por terceras personas y sin el consentimiento del autor. Se entiende que esos vídeos no están listados de manera pública por motivos personales, y no tienen que ser descubiertos por el resto de usuarios. Solo se podrán compartir a través de un enlace.

De igual manera, Google dice en su comunicado que no es un cambio fácil, por eso han querido dejar tiempo entre el anuncio y la efectividad de la actualización. Por lo tanto, este cambio se implementará en YouTube a partir del próximo 23 de julio.

Cómo afecta esta actualización a tus vídeos ocultos de YouTube

No obstante, no es una actualización inamovible ni que lleva un cumplimiento a rajatabla, sino que Google ha incluido varias opciones para que el usuario elija. Todos los vídeos ocultos subidos antes de 2017 se considerarán como privados, a no ser que los creadores tomen medidas. El cambio es opcional, así que tienes varias posibilidades a elegir:

No hacer nada : si no tienes vídeos ocultos o no te importa la llegada de estas medidas, simplemente no tienes que hacer nada. De esta manera, se implementarán los cambios a partir del 23 de julio de 2021. El autor podrá ver los vídeos ocultos, pero como privados, por lo que solo se podrán mostrar a un máximo de 50 personas con un enlace manual.

: si no tienes vídeos ocultos o no te importa la llegada de estas medidas, simplemente no tienes que hacer nada. De esta manera, se implementarán los cambios a partir del 23 de julio de 2021. El autor podrá ver los vídeos ocultos, pero como privados, por lo que solo se podrán mostrar a un con un enlace manual. Dejarlo como está : si no quieres aprovechar esta medida de seguridad y pretendes mantener tus vídeos ocultos con su respectivo enlace. Google recomienda esta opción para aquellos usuarios que usan los vídeos ocultos como públicos, como pueden ser los vídeos promocionales. Para rechazar los cambios, debes rellenar este formulario de Google.

: si no quieres aprovechar esta medida de seguridad y pretendes mantener tus vídeos ocultos con su respectivo enlace. Google recomienda esta opción para aquellos usuarios que usan los vídeos ocultos como públicos, como pueden ser los vídeos promocionales. Para rechazar los cambios, debes rellenar este formulario de Google. Hacer los vídeos públicos : una opción valorable es que esos vídeos pasen a ser públicos. Así, aparecerán tanto en tu canal como en las búsquedas de la plataforma, siendo visibles para todo el mundo.

: una opción valorable es que esos vídeos pasen a ser públicos. Así, aparecerán tanto en tu canal como en las búsquedas de la plataforma, siendo visibles para todo el mundo. Volver a subir el vídeo como oculto: la última alternativa y la más tediosa, es eliminar el vídeo de tu canal para volver a subirlo. Una vez cargado en la plataforma, eliges la opción de oculto, aunque se perderán todas las estadísticas y comentarios del mismo.

Google Drive también hará privados muchos archivos

No solo hay actualizaciones de seguridad en YouTube, ya que la compartición de archivos en Drive también sufrirá cambios. Una medida de seguridad para que el intercambio de enlaces para compartir archivos sea más fiable. Un plan de acción idéntico al de YouTube, aunque la diferencia estará en la fecha que se haga efectivo, el 13 de septiembre.

Esta actualización cambiará los enlaces de algunos archivos, a un nivel de seguridad más alto. Esto no afectará a los usuarios que ya hayan accedido a dichos archivos. Aquellos usuarios que desistan de esta medida podrán hacerlo, aunque Google recomienda que esto se haga solo en carpetas que sean de uso público.

Cómo saber qué vídeos ocultos serán privados con YouTube Studio

Si ya llevas algunos años subiendo vídeos ocultos, puede que algunos de ellos se vean afectados por dicha actualización de seguridad. Para saber a cuáles les afectará y a cuáles no, hay una manera de descubrirlo.

Esa manera es a través de la app llamada YouTube Studio. Para ver tus vídeos afectados por el cambio:

Accede al icono con las tres líneas horizontales , para después seleccionar ‘Vídeos’.

, para después seleccionar Aparecerá una lista con los vídeos, donde debes ver la opción ‘Visibilidad’. Púlsala y marca la casilla ‘Oculto’ para ver esos vídeos afectados.

Eso sí, no cuenta con filtros para clasificarlos por fechas, en el caso de que tengas un número extenso. Para filtrarlos por fechas, la propia plataforma de YouTube Studio ha facilitado un enlace especial en su versión web para tener más información.