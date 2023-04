Todos los móviles Xiaomi vienen con un conjunto de aplicaciones preinstaladas, que la gente ya suele reconocer. Sin embargo, hay una en particular que puede aparecer en tu Xiaomi de la noche a la mañana, lo que hace pensar a muchos que se trata de un virus. La app en cuestión es Funmax y aquí te explicaremos qué es, para qué sirve y por qué ha aparecido en tu smartphone.

Qué es y para qué sirve Funmax, ¿es un virus?

Funmax no es un virus. Es una aplicación de Xiaomi que normalmente se instala sola en tu móvil tras una actualización y en teoría no se puede desinstalar, pues tiene los privilegios y permisos de una app del sistema. También es conocida como «Xiaomi Games» y a algunos usuarios les aparece como «Centro de juegos», un nombre que indica mejor su función.

Funimax sirve para controlar, gestionar, actualizar, optimizar y hasta descargar juegos en tu móvil Xiaomi. Es absolutamente inofensiva, pero sí que puede ser una molestia, ya que se ejecuta en segundo plano y consume recursos de tu teléfono, incluso cuando no lo estás usando, lo cual reduce la duración de la batería.

¿Por qué apareció de repente en tu móvil? Puede que una actualización la haya añadido o le haya cambiado el nombre y el icono a la app de centro de juegos que ya tenías instalada. Al fin y al cabo, Funmax está presente en todos los móviles Xiaomi de una forma u otra.

¿Se puede desinstalar la app Funmax de un móvil Xiaomi?

Como mencionamos antes, Funmax es una app del sistema y no puede ser desinstalada por el usuario (salvo que tenga permisos root). No obstante, algunos usuarios han logrado eliminar Funmax de sus móviles desinstalando las actualizaciones de la app. Para ello, solo tienes que ir a la configuración de tu Xiaomi, ingresar en aplicaciones y seleccionar Funmax. Te debería aparecer una opción para desinstalar sus actualizaciones.

También hay reportes de usuarios que han logrado desinstalar Funmax usando el método tradicional de desinstalar una aplicación en Android, y otros que no han conseguido deshacerse de la aplicación de ninguna manera. Esto nos da a entender que la propia Xiaomi ha tenido problemas con la instalación de este centro de juegos en sus terminales, los cuales deberían estar ya solucionados en la última versión de MIUI. Así que intenta actualizar el sistema de tu Xiaomi para ver si así desaparece Funmax o al menos te permiten desinstalarla.

De cualquier manera, recuerda que Funmax no es más que otro nombre que recibe la app «Xiaomi Games» o «Centro de juegos» y no se trata de un virus que debas eliminar urgentemente de tu móvil. Por tanto, no pasa nada si queda en tu móvil ocupando espacio como bloatware, al igual que otras tantas apps que traen los Xiaomi, POCO o Redmi.