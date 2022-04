Hay muchas razones lícitas por las cuales puedes necesitar espiar un teléfono Android. De eso no hablaremos. Lo que nos interesa aquí es saber cómo monitorizar un Android de la forma más sencilla, efectiva y discreta. Hemos estado probando varias aplicaciones que permiten hacerlo y dimos con una que funciona extremadamente bien.

Se trata de FoneWatcher, una avanzada app con más de 30 funciones que te dejarán monitorizar hasta el más mínimo detalle de cualquier dispositivo con Android 4.0 o superior. Si quieres vigilar a tu hijo, espiar a tu pareja o monitorizar lo que hacen tus empleados, esta es la app que necesitas. Conozcámosla…

FoneWatcher para Android: monitorizar cualquier móvil a distancia nunca había sido tan fácil

Lo que más me gusta de FoneWatcher es lo fácil de usar que es. Solo requiere que instales un APK en el móvil que deseas espiar y listo. Podrás monitorizar ese móvil desde un panel de control que puedes ver en tu móvil o PC. ¡Con solo 3 simples pasos ya estarás vigilando el teléfono Android que desees!

Y tiene muchísimas funciones de monitorización. Puede rastrear aplicaciones de redes sociales, apps de mensajería instantánea, información del móvil, localización GPS, registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto, fotos y vídeos, y mucho más. A continuación, haremos un repaso por sus principales características.

Seguimiento de la ubicación en tiempo real

FoneWatcher puede acceder al GPS y a la red WiFi del smartphone que quieres monitorizar para mostrarte su localización en tiempo real. De esa forma, puedes ver en dónde está tu niño o cualquier otra persona que desees proteger. La aplicación también te deja establecer barreras virtuales para recibir alertas cuando la persona entre o salga de la zona delimitada.

Control a distancia del móvil

Esta app es capaz de controlar de manera remota algunas funciones del móvil que estás monitorizando. En concreto, te permite hacer capturas de pantalla, tomar fotos con la cámara y grabar las llamadas, sin que la persona se entere. Así, estarás al tanto de absolutamente todo lo que está haciendo la persona que estás espiando.

Monitorización de las apps de redes sociales y mensajería

Secretamente, FoneWatcher puede mostrarte todas las conversaciones y los archivos multimedia compartidos en las siguientes aplicaciones: WhatsApp, Instagram, Telegram, Snapchat, LINE, Facebook, Messenger, entre otras. En total, te brinda la posibilidad de espiar 16 aplicaciones de redes sociales y mensajería, aunque puede que en el futuro se agreguen más.

Vigilancia de todos los datos del móvil

FoneWatcher es una herramienta de espionaje extremadamente poderosa. Cuenta con un keylogger para ver todo lo que la persona introduzca en el teclado del móvil. Asimismo, tiene opciones para ver el historial del navegador, las apps instaladas, el historial de llamadas, los contactos, el calendario e incluso las fotos y vídeos de la galería.

Además, es importante destacar que FoneWatcher puede llevar a cabo todas estas funciones sin necesidad de root.

Cómo usar FoneWatcher para monitorizar un móvil Android

Los únicos dos requisitos para usar esta app de monitorización son: crearte una cuenta en FoneWatcher y tener acceso al móvil que vas a espiar por 5 minutos. Una vez que tengas la cuenta y el móvil, sigue estos pasos para configurar la aplicación:

En la página donde creaste la cuenta, ve a My Products y selecciona Setup Guide . Allí te explicarán lo que debes hacer.

. Allí te explicarán lo que debes hacer. Lo siguiente será instalar la aplicación espía en el dispositivo Android a monitorizar.

en el dispositivo Android a monitorizar. Sigue todos los pasos de configuración y realiza los ajustes necesarios (que serán otorgar una serie de permisos para que la aplicación funcione). La app te guiará en todo momento, así que no te preocupes.

y realiza los ajustes necesarios (que serán otorgar una serie de permisos para que la aplicación funcione). La app te guiará en todo momento, así que no te preocupes. Cuando termines de configurar la app espía, verás que se ocultará automáticamente haciéndose pasar por una app del sistema.

haciéndose pasar por una app del sistema. Deja el móvil donde estaba y ahora ve al panel de control de FoneWatcher, ya sea desde tu PC o móvil.

¡Eso es todo! En el panel de control verás la monitorización del móvil en tiempo real. Recuerda usar la opción de sincronizar cada cierto tiempo para asegurarte de ver los datos actualizados. Además, no olvides que FoneWatcher tiene muchas opciones avanzadas de monitorización que están en la parte izquierda del panel.

Dicho sea de paso, la primera vez que accedas al panel de control de FoneWatcher, tardará varios minutos en aparecer los datos, ya que primeramente deben ser recopilados por la app espía. Luego, la app funcionará con más fluidez.

¿Vale la pena comprar FoneWatcher?

Como todo software espía, FoneWatcher es una aplicación de pago. Su plan más barato para monitorizar teléfonos Android cuesta 8,32 $ al mes, que al cambio serían unos 7,66 €. Nos parece un precio razonable dado lo potente que es la aplicación y lo útil que puede llegar a ser en ciertos casos.

Durante el tiempo que la hemos usado no nos ha dado problemas, a pesar de que la hemos probado con distintos dispositivos Android en diferentes condiciones. Sus funciones son tal cual lo prometido y no presentan fallos. Aparte, tenemos que resaltar que la aplicación en general es realmente sencilla de usar. No creamos que a ninguna persona se le complique utilizar sus funciones.

En definitiva, FoneWatcher es una app que recomendamos a todo aquel que desee monitorizar un Android fácil y rápido.