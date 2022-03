Si durante este último tiempo empezaron a aparecerte vídeos en la sección “Para ti” de TikTok que muestran cómo usar un filtro para ganar monedas, déjanos decirte que todos los creadores de esos vídeos te han metido en la cara.

En pocas palabras, el efecto de llamado Carrera galáctica no te regala monedas, es tan solo un filtro creado por la plataforma que permite recoger monedas virtuales. Esas monedas que son recogidas en las pistas, sirven para pasar de nivel, nada más.

Carrera galáctica, un filtro de TikTok que creó mucha confusión

A pesar de que son miles de personas que alegan que el nuevo efecto de TikTok les ha regalado monedas, la realidad es totalmente distinta. Nosotros hemos probado este filtro durante casi 1 hora y no recibimos las más de 200 monedas que recogimos por la pista.

Básicamente, este efecto llamado Carrera galáctica solo sirve para pasar un rato divertido, pues el objetivo es recoger todas las monedas que van apareciendo sobre la pista. Una vez que se llega al final del nivel, el efecto te dirá si puedes pasar a la otra pista.

¿No nos creés? Compruébalo tú mismo

Si por algún motivo no confías en nuestra palabra, te recomendamos que entres a TikTok, busques el filtro y recojas todas las monedas que quieras. Es más, nosotros te lo hacemos mucho más simple. Entra en el enlace que te dejamos al final de este párrafo para que puedas descargar el efecto en tu móvil.

Enlace | Filtro Carrera galáctica

En caso de que el filtro te arroje el siguiente mensaje “Tu dispositivo no admite este efecto”, no desesperes, aquí te mostramos un tutorial con el que podrás usar filtros de TikTok que no son compatibles con tu teléfono.

Sin nada más que añadir, aprovechamos el espacio para informarte que aquí tenemos una nota en donde hablamos sobre las monedas de TikTok. En ese artículo podrás descubrir cómo conseguirlas y para qué sirven.