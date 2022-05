Si tienes un grupo de amigos con los que pasas horas y horas jugando videojuegos, el nuevo filtro que se ha viralizado en TikTok podría llegar a interesarte.

Bajo el nombre de “PS5 Box”, este efecto creado por un usuario de TikTok le permite a cualquier persona emular la caja de una PlayStation 5. Utilizando imágenes en 3D, y acoplándose a cualquier entorno a la perfección, este filtro parece tan real que asusta.

¿Cómo encontrar el filtro de la caja de PS5 en TikTok?

A diferencia de otros efectos, como por ejemplo el de la cara llorando de Snapchat, no tendrás que seguir ningún tutorial para poder hallarlo, ¿por qué? Porque el mismo está dentro de TikTok.

Si guardaste alguno de los vídeos que han utilizado este efecto, deberás pinchar sobre el pequeño ícono que aparece en la parte izquierda inferior (allí se muestra el nombre del efecto).

Por otro lado, si no lo puedes usar, ya sea porque no está disponible en tu país o porque tu móvil no es compatible con el filtro de TikTok, ¡no desesperes! Podrás descargarlo en tu móvil desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Filtro de la caja de PS5

¿Cómo usar el efecto de la caja de PS5 en TikTok?

Cuando ya hayas descargado el efecto en cuestión en la cámara de TikTok, deberás buscar una superficie plana para lograr la “ilusión perfecta”.

Habiendo logrado enfocar una mesa o alguna parte del suelo, el efecto hará aparecer la caja de una consola PS5 como por arte de magia. Ten presente que puedes mover la susodicha caja tocando la pantalla, como así también aumentar su tamaño.

Por último, pero no por eso menos importante, si quieres jugarles una broma a tus amigos usando este filtro, te recomendamos subir el vídeo a TikTok y posteriormente descargarlo sin marca de agua, ¿cómo? Utilizando SSSTikTok.