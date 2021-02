¿A quién no le gusta la comida a domicilio? No tienes que cocinar y recibes justo lo que quieres comer en la puerta de tu casa, sin necesidad de salir a buscarlo. Hoy en día hay muchas empresas que ofrecen este servicio y, aunque no lo creas, esto se ha vuelto un problema. Y es que hay tantas opciones y ofertas que a veces es muy difícil descubrir cuál es la mejor opción para lo que quieres pedir.

Plataformas que hacen de intermediarios entre el restaurante y tú (el cliente) como Glovo, JustEat, UberEats y Deliveroo suelen ofrecer distintos costes de envío, tiempos de entrega y ofertas para un mismo restaurante. De ahí a que valga la pena preguntarse… ¿cómo descubrir cuál es la mejor oferta? La respuesta es Fidmi, una app que compara cada una de estas plataformas para que ahorres tiempo y dinero al pedir comida a domicilio.

Compara las ofertas de Glovo, JustEat, Deliveroo y UberEats con Fidmi

Antes de nada, hay que aclarar que Fidmi es un comparador de comida a domicilio solo para España. Lo que hace esta app es básicamente reunir la información de las principales plataformas de comida a domicilio en un solo lugar y compararlas. Así, te ahorra la molestia de abrir la página web de cada una de estas empresas y comparar manualmente sus tarifas.

Una de las cosas más interesantes de Fidmi es que usa el permiso de localización de tu móvil para mostrarte los restaurantes cerca de ti que ofrecen comida a domicilio con sus respectivos precios. De esa forma, puedes darte cuenta de todas las opciones que tienes en tus cercanías, más allá de lo que ofertan las plataformas de delivery.

Fidmi también te permite filtrar las opciones disponibles por plataforma, tipo de comida u oferta para que encuentres lo que estás buscando rápidamente. Otra cosa que vale la pena destacar es que Fidmi no solo es capaz de comparar los gastos de envío de cada plataforma, sino también los tiempos de entrega. Así, puedes saber con cuál empresa te llegará la comida más rápido y al menor precio.

Actualmente, Fidmi compara las ofertas de Glovo, JustEat, UberEats, Deliveroo, Deliverum, Rapid i Calent y de los restaurantes afiliados a la app. Además, puede indicarte si un restaurante está abierto o cerrado y resaltar el precio más económico entre las distintas ofertas para una comida en particular que estás buscando. Genial, ¿no?

Descarga Fidmi y empieza a elegir tu comida a domicilio sabiamente

Según su ficha en Google Play Store, Fidmi no es una app afiliada a ninguna plataforma de comida a domicilio, por lo que no beneficia a nadie en particular. De forma transparente y con datos calculados en tiempo real, la app intenta decirte cuál es la mejor opción mediante una comparación sencilla de precios y tiempos de entrega. De hecho, luego de elegir la opción que más te conviene, debes realizar el pedido desde el propio sitio web de la plataforma seleccionada.

¿Te interesa esta aplicación? Puedes descargarla para tu dispositivo Android o iOS (iPhone e iPad) desde los siguientes enlaces.

Así que no pierdas tu tiempo comparando ofertas, y mucho menos tu dinero eligiendo la peor opción. Usa Fidmi y elige sabiamente tu próxima comida a domicilio.