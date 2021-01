Te puede gustar más o menos, pero Facebook fue la encargada de dar el particular pistoletazo de salida a las redes sociales. La compañía fundada por Mark Zuckerberg se ha convertido en todo un gigante, con un ecosistema de apps que sorprende. Y una de las señas de identidad más características de esta red social, es su botón Me gusta.

Un elemento que se ha convertido en todo un referente de Facebook, aunque podría tener los días contados. Más que nada porque la red social ha anunciado a través de su blog oficial que eliminará este característico botón para las páginas de Facebook.

Facebook eliminará el botón Me gusta en las páginas de empresa

Evidentemente hay más cambios, pero el más destacable llega con la eliminación del característico botón Me gusta. Una sorpresa teniendo en cuenta que es el sello distintivo de Facebook desde que esta red social vio la luz.

Según la compañía fundada por Mark Zuckerberg, este cambio permitirá a los administradores gestionar las páginas de empresa de forma mucho más cómoda, además de poder tener una mejor idea de su base de seguidores reales. Y es curioso porque otros como Google lo están adoptando para sus proyectos.

Teniendo en cuenta que muchas páginas tienen muchos Me gusta de hace unos cuantos años, es posible que muchos ya no estén interesados en los servicios de la página en cuestión. Así que Facebook quiere que se contabilicen solo los seguidores que tienen en las páginas.

Ahora las reglas del juego cambian, ya que los usuarios de Facebook solo podrán seguir a las páginas de empresa. Y ojo, que estas páginas también podrán seguir a cuentas particulares.

Dentro del lavado de cara que sufrirán este tipo de páginas, destacar que el objetivo de Facebook es facilitar que los seguidores puedan ver las diferentes publicaciones de forma más cómoda.

Además se añadirá una sección de noticias donde se podrán ver todas las publicaciones y actualizaciones que se realicen en la web de empresa. Incluso el acceso a los comentarios se ha simplificado, ya que ahora aparecerán en la parte superior.

Más cambios en las páginas corporativas de Facebook (o fangpages)

Siguiendo con todas las novedades que llegan a Facebook, la insignia de color azul que indica que una página está verificada ahora se verá de forma más clara. Y no podíamos olvidarnos del nuevo formato Preguntas y Respuestas.

A través de esta herramienta, las páginas de empresa podrán interactuar con sus seguidores, respondiendo a preguntas para que puedan verlas todos los seguidores o personas que visiten su perfil, ofreciendo un plus de información que antes no estaba disponible.

Finalizamos con dos nuevos elementos que tendrá la red social y que alegrará a los administradores de páginas. Por un lado está la posibilidad de conceder permisos de forma más segmentada, para que se pueda limitar el acceso a determinados contenidos, como las estadísticas de ingresos. Y por otro lado, se podrán moderar de forma automática las publicaciones, filtrando comentarios violentos, que fomenten el odio o intentos de estafa.

Decir que todas estas nuevas funciones llegarán de forma escalonada, por lo que a lo largo de las próximas semanas, desaparecerá el botón Me gusta de las páginas de Facebook. ¡Ojo! No confundir el botón Me Gusta de la página con los de las publicaciones, esos sí seguirán existiendo.