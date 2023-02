Steam es una de las tiendas para descargar e instalar juegos más grandes e importantes de la actualidad. Por ello, en esta publicación te mostraremos las 5 mejores extensiones de Chrome para que le saques todo el provecho a Steam. Estamos seguros de que las mismas te serán de gran ayuda si usas dicha plataforma con frecuencia.

Las 5 mejores extensiones para Steam de Chrome

Existen muchas formas de poder sacarle el máximo provecho a Steam y una de ellas es usando extensiones para Google Chrome. Algunas de estas extensiones te serán de utilidad si quieres saber más sobre el juego que te interesa comprar, si buscas conseguir juegos por el coste más barato o si quieres vender alguno que tengas en tu catálogo.

De igual forma, la plataforma de Steam también tiene buenas funciones, si no lo crees revisa nuestra publicación donde te mostramos cómo puedes ver el historial de juegos que más jugaste en la plataforma. Así que, sin más introducciones, aquí están las 5 mejores extensiones de Chrome para que mejores Steam:

Steam Context Menú, una extensión sencilla si buscas juegos con frecuencia

Esta extensión agrega a Google Chrome un menú que tendrás a tu disposición si haces clic con el botón derecho de ratón. Eso sí, esta opción aparece cuando resaltas algún texto en particular. Es perfecta para ti si buscas juegos constantemente porque te facilita mucho el proceso de búsqueda.

Esta extensión te permite hacer búsquedas no solo dentro de Steam, sino también en los sitios de búsqueda de juegos como SteamDB o IsThereAnyDeal donde puedes obtener información sobre algún juego en particular y el coste que tienen el mismo.

Steam Context Menú cuenta con opciones de personalización para que puedas elegir cuántas opciones de búsqueda mostrará el menú de contexto al momento de usarlo.

CheapShark, la mejor de todas las extensiones de Steam para Chrome si buscas los juegos más baratos

De todas las extensiones en esta lista, esta es la más conocida por su única función, y se trata de proporcionarte una lista de tiendas donde está disponible el juego que te interesa comprar y el precio del juego en cuestión.

Todo lo que necesitas hacer es descargar e instalar la extensión e instantáneamente te aparecerá un botón llamado “Buscar en CheapShark” donde podrás ver otras tiendas donde tienen ese mismo juego y el precio por el que lo están vendiendo. Así conseguirás el juego que buscas por el precio más bajo del mercado.

Entre los sitios que más te recomendará figura Amazon, Get Games, Gamers Gate, GameFly, entre otros. Eso sí, el número de tiendas que te aparecerán dependerá de cuántas de las mismas tengan disponible el juego que estás buscando.

CheapShark se limita a mostrarte los precios de un juego en varias tiendas para que elijas la que lo venda a un menor precio, pero hay otras extensiones que ofrecen esto y mucho más como las que verás a continuación.

Steam Inventory Helper, la extensión ideal para comprar y vender juegos

De todas las extensiones de esta lista, Steam Inventory Helper es la extensión que más podrías necesitar si sueles adquirir o vender juegos y otra clase de productos en el mercado comunitario de Steam con frecuencia. De hecho, esta te permite realizar el proceso de venta de artículos en el mercado de Steam de forma más rápida.

Esta extensión también te ofrece información en detalle de todos los artículos. Incluso cuenta con una calculadora donde puedes estimar las ganancias que obtendrás si vendes una lista de determinados artículos y aceptar varias operaciones de forma automática.

Esto no es todo lo que puedes hacer con Steam Inventory Helper. Con esta extensión también puedes agregar botones extra para comprar y vender, mostrar precios de un juego por determinada región y muchas funciones más. ¿Qué esperas para probarla?.

SteamDB, una extensión fácil de usar y con excelentes funciones

Si eres un usuario que no ha usado Steam por mucho tiempo, una buena opción para que comiences a explorar lo que las extensiones para Chrome te ofrecen es SteamDB. De hecho, cuando la hayas instalado la extensión te redirigirá a una web donde te explica las funciones que posee y donde también puedes activar o desactivar dichas funciones según lo que necesites.

Entre la lista de funciones que te ofrece SteamDB, podemos mencionar que te da información como, por ejemplo, la base de jugadores actual del juego que desees adquirir y también el historial de precios del mismo.

Además, la extensión se puede integrar totalmente con la web de Steam y te ofrece más información que te será de mucha utilidad. Por ejemplo, revisiones y calificaciones detalladas de los juegos. También agrega un botón que te redirige a la web de SteamDB donde podrás obtener más información de un juego en particular en caso de que lo necesites.

Augmented Steam, la mejor de todas las extensiones para Steam de Chrome por su lista de funciones

Tal y como su propio nombre lo dice (Steam aumentado traducido al español) esta extensión te permite mejorar todas las características que ofrece Steam por defecto. Una de las muchas funciones que te ofrece es mostrarte más información al ver un juego particular.

Otras de las funciones destacables de Augmented Steam son el precio en detalle. Incluso te permite ver el precio de un juego en particular para diferentes regiones del mundo y hasta te muestra los precios de ese mismo juego y DLCs en otras tiendas para que sepas si puedes conseguirlo más barato en otra parte.

De todas las funciones que ofrece, estamos seguros de que la que más te va a gustar es la de informarte si necesitas programas extras o aplicaciones de terceros para correr un juego en particular.

También te ofrece información sobre el número de jugadores que tiene determinado juego y una comparativa del número de jugadores que el mismo ha tenido a lo largo del tiempo. Esto te ayuda a evitar que compres un juego con pocos jugadores o cuyos servidores hayan cerrado.

No tenemos dudas de que estas extensiones te serán de gran ayuda. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te han parecido estas extensiones? ¿Conoces alguna otra extensión que ofrezca más funciones y que no hayamos mencionado? De ser así cuéntanos en la caja de comentarios y si esta publicación te ha sido de ayuda no olvides compartirla en tus redes sociales.