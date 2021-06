¿Viste vídeos en TikTok en donde las personas se ponen lupas en los ojos para hacerlos más grandes? Si te interesa saber cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí te explicaremos cómo usar ese efecto en TikTok de forma simple y rápida.

¿Cómo agrandar tus ojos en TikTok para hacer el viral “Hello my name is Susie”?

Antes de que prosigamos con la nota, es importante aclarar que en este caso no se trata de un efecto o filtro que puedes usar en TikTok, pues las personas que han participado de este viral hacen uso de unos stickers para poder ponerse lupas en sus ojos.

Si has buscado por todo TikTok esos stickers que te agrandan los ojos y no los has encontrado, no te preocupes, a continuación te explicamos paso a paso cómo hallarlos y usarlos:

Dentro de TikTok, tendrás que pinchar sobre el pequeño “+” que se ubica abajo en el centro de la pantalla.

Pon tu cara frente a la cámara frontal y graba un vídeo mostrando tu rostro de forma completa.

de forma completa. Una vez grabado el vídeo, pincha en la pequeña palomita de color rojo que se ubica a la derecha inferior de la pantalla.

que se ubica a la derecha inferior de la pantalla. En la pantalla de edición de TikTok, tendrás que pinchar sobre “Stickers”.

Se desplegará un menú con varios stickers, allí deberás pinchar sobre el que tiene forma de “imagen con lupa”.

Cuando aparezca el sticker de la lupa en la pantalla, deberás alinearlo con alguno de tus ojos .

. Realiza el mismo proceso para el otro ojo . Una vez puestos ambos stickers, dale al botón “Siguiente”.

. Una vez puestos ambos stickers, dale al botón “Siguiente”. Y, como último paso, deberás pinchar en “Publicar” para que el vídeo se suba a TikTok.

Por suerte, al menos en este caso, no tienes que usar en Snapchat para poder ponerte lupas en los ojos. Por otro lado, hay casos como el filtro de Pixar que se hizo viral en TikTok que requieren que instales y uses otra app para poder formar parte de la tendencia.

¿Cuál es la canción que se usa en el viral de las lupas en los ojos de TikTok?

A diferencia de otros virales, en este se ha usado un sonido que no tiene nombre y que casi nadie ha descubierto. Investigando por casi toda la Web hemos dado con la canción, la cual pertenece a Baby Kaely. La misma se llama “EW” y puedes ver su vídeo musical a continuación:

Sin mucho más que añadir al respecto, si quieres usar el sonido que usan todos los usuarios de TikTok para poder hace este viral, tendrás que buscar lo siguiente en el apartado de sonidos: “Hello my name is Susie with a z”. Si no lo encuentras, puedes descargar el vídeo de YouTube y luego subir el sonido a TikTok.