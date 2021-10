¿Cansado de que se te pierdan las llaves? ¿Te sientes con suerte y quieres ir en búsqueda de un tesoro? Pues necesitas un detector de metales. Por si aún no lo sabes existen aplicaciones para detectar metales que puedes instalar en tu móvil.

Estas apps que convierten tu smartphone en un detector de metales se encuentran disponibles en la Google Play de forma totalmente gratuita, y aunque creas que son otras aplicaciones inútiles para Android, en realidad sí funcionan. En este artículo te presentamos cuáles son las mejores apps y cómo logran detectar metales.

5 apps para detectar metales con tu Android

Las aplicaciones que te recomendamos a continuación son las más populares del grupo de apps de detección de metales de la Google Play. Todas estas apps solo funcionan si tu móvil tiene magnetómetro o brújula. Además, estos sensores deben estar bien calibrados. Te recomendamos que le eches un vistazo a este artículo donde explicamos cómo calibrar la brújula y demás sensores en Android.

Esta es una de las apps para detección de metales más útiles y prácticas. Cuenta con una interfaz atractiva y es realmente fácil de usar. Solo tienes que abrir la aplicación y de inmediato se activa el detector. Esta aplicación te muestra en pantalla las variaciones y el nivel del campo magnético con las unidades mT (micro tesla) y EMF respectivamente. De esa forma puedes ver en tiempo real si estás cerca o lejos de un objeto metálico.

Es una de las apps de detección de metales con mayor cantidad de descargas en la Google Play con más de 10 millones. Y no es para menos, se trata de una de las aplicaciones más completas de esta categoría. Te permite personalizar las alarmas para que se activen en el nivel de campo magnético que elijas. Además, estas alarmas pueden o no tener sonido si lo deseas.

Detector de oro y metales – appspouch

No te dejes engañar por el nombre de esta aplicación. En realidad, se trata de otra herramienta de detección de metales. No te harás rico encontrando oro con la app. Sin embargo, es otra de las excelentes aplicaciones que puedes descargar. Tiene un uso realmente sencillo. Además, incorpora alarmas de sonido y vibración para que sepas cuando has hallado un objeto de metal.

Detector de metales – buscador de tesoros – AppsTray

Esta aplicación destaca del resto por su interfaz minimalista. Solo tienes en pantalla un medidor gráfico de nivel de campos magnéticos que al llegar a 0 te avisa que estás lejos de un elemento metálico. Para detectar un objeto de metal solo mueve tu teléfono y mira la gráfica para saber qué tan lejos o cerca estás de descubrir algo.

Metal Detector & Metal Finder – Sifie Apps

Finalmente, te traemos esta aplicación que funciona como una excelente herramienta para detectar objetos de metal. Tiene una gran precisión y dispone de las otras opciones que ya te comentamos en las apps anteriores, por lo que es una alternativa muy buena si quieres probar otra de estas aplicaciones.

¿Es verdad que funcionan las apps para detectar metales?

Llegados a este punto, seguro te preguntas si estás aplicaciones que te hemos recomendado realmente pueden detectar metales. Y aunque no lo creas la respuesta es SÍ. Las apps para detectar metales utilizan el magnetómetro o brújula que poseen los smartphones. Estos sensores están diseñados para detectar cambios en el campo magnético, de este modo, los metales con propiedades magnéticas son detectados.

¿Qué tan efectivas son las aplicaciones de Android para encontrar metales?

Una cosa es que la aplicación funcione, y otra es que puedas encontrar un tesoro oculto en las profundidades. Si bien ya te confirmamos que estas apps sí pueden detectar metales, la verdad es que el rango de detección es muy reducido. Solo puedes utilizarlas para detectar objetos que se encuentren muy cerca de tu móvil.

De esta forma, la principal utilidad que le puedes dar a estas aplicaciones es encontrar cables o tubos en las paredes, llaves o un objeto de metal que se pierda en tu hogar.

