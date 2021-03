Google cuenta con una incubadora de proyectos llamada Area 120. Esta división es la encargada de lanzar todo tipo de aplicaciones de lo más curiosas y útiles. ¿Su última creación? Stack: Escáner de imágenes inteligente, una app perfecta para tareas de productividad.

Más que nada porque, como su nombre indica, Stack: Escáner de imágenes inteligente es un escáner de documentos. Exacto, cumple la misma función que el escáner que integra Google Drive.

Evidentemente, este nuevo experimento del gigante con sede en Mountain View mejora de forma notable el escáner de documentos que incluye Google Drive al añadir una serie de funciones que marcan la diferencia.

Stack: Escáner de imágenes inteligente es mejor que Google Drive

El mecanismo de uso es el mismo que el de la herramienta de Google Drive o cualquier otro escáner de documentos: sencillamente tendrás que hacer una fotografía del documento con tu teléfono móvil a través de Stack: Escáner de imágenes inteligente para almacenar la información en tu terminal.

Pero, a diferencia de Google Drive, Stack: Escáner de imágenes inteligente cuenta con inteligencia artificial (de ahí su nombre). Gracias a ello, es capaz de categorizar los archivos que escanees en función del tipo de documento que sean (recibos, facturas, pago de tasas…).

Y no solo eso, ya que analiza cada documento para que no pierdas detalle sobre los mismos. Al punto de que, por lo menos en estados Unidos, será capaz de encontrar la fecha límite de pago de tus facturas para que no se te escape ningún pago.

A esto hay que sumarle su potente motor de búsqueda, que ha sido diseñado para encontrar todo tipo de documentos de la forma más cómoda. Súmale el hecho de que podrás aumentar la privacidad creando un acceso por contraseña a Stack: Escáner de imágenes inteligente para tener un producto que no debes dejar escapar.

Cabe destacar que Stack: Escáner de imágenes inteligente es una app totalmente gratuita, pero de momento solo está disponible en Estados Unidos. De todas formas, te dejamos el enlace para que puedas descargar el APK oficial y disfrutes de esta nueva herramienta de Google antes que nadie.