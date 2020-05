Si vives en Argentina, especialmente dentro de la Provincia de Buenos Aires, y no quieres tener problemas al momento de salir a trabajar, comprar comida o remedios, tendrás que descargar la app CuidAR que ha lanzado el Gobierno de la Nación Argentina.

Si no sabes cómo hacerlo, o bien no tienes idea de cómo funciona, no te preocupes. A continuación te explicaremos cómo descargarla, cómo registrarte y si tienes o no que utilizarla cuando salgas a la calle.

¿Tengo que descargar CuidAR?

Si estás dentro del territorio argentino y necesitas salir de tu casa para realizar algún tipo de compra de primera necesidad: remedios o alimentos, en principio no haría falta que la descargues, pero… Desde aquí te recomendamos tener la app CuidAR instalada y configurada en tu teléfono.

Por otra parte, si eres un trabajador que cuenta con un permiso oficial y expedido por tu empleador, deberás descargar la app CuidAR de forma obligatoria. Ya no es suficiente contar con el permiso impreso o en el móvil para poder circular, ahora sí o sí se debe contar con la app instalada en el dispositivo.

Si aún no la has descargado, puedes hacerlo pinchando en el enlace que te dejamos a continuación. La app está disponible en Google Play (Android) y App Store (iOS). Cualquier móvil con Android e iOS es compatible con la app (incluso aquellos que tengan Android 4.0 o inferior). Si no dispones de un móvil, deberás realizar el trámite en conjunto con tu empleador.

Cómo usar la app CuidAR

La realidad es que la app en sí no tiene ningún uso “útil” por así decirlo, pues solo sirve para informarle al Estado argentino que no tienes Coronavirus (COVID-19) y que estás respetando a rajatabla el aislamiento obligatorio. Dicho esto, a continuación te mostramos cómo registrarse en CuidAR:

Una vez abierta la app CuidAR, tendrás que rellenar todos los datos que se muestran en la pantalla: DNI, Número de trámite y sexo.

que se muestran en la pantalla: DNI, Número de trámite y sexo. Ya rellenados dichos datos, tendrás que pinchar en Siguiente (puedes escanear tu DNI para evitar tener que poner todos los datos de forma manual).

(puedes escanear tu DNI para evitar tener que poner todos los datos de forma manual). Comprueba que eres tú la persona que se muestra en la pantalla y luego dale al botón Siguiente.

Ingresa tu número de teléfono (debe ser tuyo, si ingresas el de otra persona podrías llegar a tener problema legales).

Rellena los campos vacíos con la dirección de tu casa (debe ser la misma que figura en tu DNI).

con la dirección de tu casa (debe ser la misma que figura en tu DNI). Una vez puestos los datos, pincha sobre Finalizar.

Una vez finalizado el proceso de registro, tendrás que realizar una declaración jurada. De seguro te preguntarás, ¿qué quiere decir esto? Y la respuesta es muy simple: tendrás que informarle al gobierno cuál es tu estado de salud en general para que ellos sepan si tienes o no algún síntoma del COVID-19.

Declaración jurada CuidAR 1 de 7

En este paso es muy pero que muy importante que todo lo que pongas sea verdad. Si por algún motivo mientes en la información que te está pidiendo la aplicación, podrías llegar a enfrentar problemas legales (de 2 meses a 1 año de prisión). Es por eso que te recomendamos que todo lo que elijas en este “test virtual” sea verídico.

Una vez realizado el autodiagnóstico en la app CuidAR, la herramienta te dirá si puedes circular o no. En caso de no contar con ningún síntoma, CuidAR te dirá que puedes circular por la vía pública durante 48 horas sin tener que realizar absolutamente nada. Eso sí, la circulación en cuestión solo puede ser para ir a comprar remedios o alimentos.

Soy trabajador esencial, ¿cómo hago para gestionar un permiso?

Si trabajas en una farmacia, un supermercado o algún otro comercio considerado como esencial, o bien habilitado para poder trabajar durante el aislamiento obligatorio, tendrás que realizar estos pasos:

Dentro de la app CuidAR, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Agregar certificado .

. La app te informará de que es imprescindible que hagas el test cada 48 horas . Si ya lo has realizado, pincha en Agregar certificado nuevamente (ubicado arriba en el centro de la pantalla).

. Si ya lo has realizado, pincha en nuevamente (ubicado arriba en el centro de la pantalla). Selecciona la provincia en donde vives y sigue todos los pasos que te van a mostrar en la pantalla.

Es importante mencionar que a veces esta función se cuelga o no responde. Esto sucede porque son millones las personas que intentan gestionar un permiso desde la app. Si este es tu caso, te recomendamos realizar el trámite entre la 1:00 AM y 3:00 AM. Durante ese rango horario son muchas menos las personas que utilizan la aplicación.

Soy turista y quedé varado en Argentina, ¿tengo que descargar CuidAR?

Si eres turista y has quedado varado en Argentina, no tienes que descargar la aplicación. Esta app solo sirve para aquellos que viven en el país. Si este es tu caso, tendrás que ponerte en contacto con la embajada para que puedas volver a tu país lo más rápido posible.

De igual forma, ser turista en Argentina durante la pandemia no te da derecho a quebrantar la ley. Solo puedes salir de tu casa / departamento / habitación para comprar comida o remedios.

¿La app CuidAR sabe dónde estoy?

Si bien esta es una pregunta que no ha sido respondida de forma oficial, hay programadores que han examinado la aplicación CuidAR y descubrieron que hay ciertos algoritmos que le permiten a la herramienta saber cuál es tu ubicación en todo momento.

La realidad es que la aplicación sabe siempre en dónde nos encontramos, pero… se desconoce si la misma le notifica al Estado argentino cuál es nuestra ubicación en tiempo real. Si esto llegase a ser así, “no sería para nada grave”, pues al fin y al cabo lo que se quiere hacer con esta app es evitar que aquellas personas que salgan de su casa no estén incumpliendo la ley.

Por último, pero no por eso menos importante, te recomendamos descargarla solo si trabajas lejos de tu casa y tienes un permiso para poder moverte por las calles de tu ciudad. Si no cuentas con la app instalada, podrían llegar a realizarte una multa que va de los 5000 a los 10000 pesos argentinos.