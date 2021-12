PDF es el formato más usado en el mundo para compartir documentos. Y es que, a diferencia de otros, los PDF se pueden leer y ver en cualquier dispositivo sin diferencias. Esto es posible gracias a que el PDF no es un formato editable. Salvo que uses un software especializado, un PDF no te permitirá modificar su texto o mover sus elementos. Como mucho, solo te dejará copiar su texto.

¿Entonces es imposible editar un PDF en Word? Por suerte no. Existen programas que son capaces de convertir PDF a documentos Word que puedes editar como tú quieras, manteniendo los formatos originales. Si estás buscando un convertidor de este tipo que sea gratis y que no tengas que instalarlo, enseguida te enseñamos uno muy bueno.

PDF to Words: la forma más fácil de convertir documentos PDF a Word

PDF to Words es una herramienta online gratuita y sin anuncios que te permite convertir tus PDF a Word (.docx) en no más de 3 pasos. Es muy fácil de usar y por eso la recomendamos.

Funciona en cualquier dispositivo (móvil, PC, tablet, etc.), ya que es una página web que solo debes abrir desde el navegador. Y sus resultados son impresionantes: el documento Word que crea a partir del PDF que le das es muy fiel al original tanto en formato como en texto y fuente.

Así que, si necesitas editar un PDF como si fuera un documento Word y no quieres complicarte la vida, PDF to Words te encantará. Acompáñanos a ver cómo usar esta herramienta online para que veas lo sencilla, útil y efectiva que es.

Pasos para convertir un PDF a Word con PDF to Words

Cómo convertir un PDF a Word con PDF to Words 1 de 4

¿Tienes un PDF que quieres convertir a documento Word? Entonces haz lo siguiente:

Pincha el siguiente enlace para convertir PDF a Word.

Pulsa el botón de Seleccionar documentos (puedes convertir más de uno a la vez).

(puedes convertir más de uno a la vez). Espera unos segundos hasta que la página convierta tu documento. Cuando esté listo, presiona en Descargar.

¡Listo! De esa forma, se descargará en tu dispositivo el documento en formato DOCX que puedes abrir con Word u otro programa de ofimática. Ábrelo tú mismo para que compruebes la magia del convertidor PDF to Words.

También puedes convertir PDF a PowerPoint con PDF to Words

Cómo convertir un PDF a PowerPoint con PDF to Words 1 de 4

Este potente convertidor online de documentos PDF también es capaz de transformar tus PDF a diapositivas de PowerPoint. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Entra en esta página de convertir PDF a PowerPoint.

Toca en Seleccionar documentos y elige el o los PDF que quieres convertir a diapositivas.

y elige el o los PDF que quieres convertir a diapositivas. Cuando la página termine de realizar la conversión, presiona en Descargar.

¡Ya está! Ahora también tendrás el documento PDF en formato de diapositiva PPTX que puedes abrir con PowerPoint para editarlo a tu antojo. Genial, ¿no?

Herramientas como esta y como iLove PDF a Word, hacen del conversor PDF to Words una página web extremadamente útil que deberías añadir a los marcadores de tu navegador. Es sencilla, fácil de usar, 100 % gratuita y no se equivoca al convertir tus PDF. ¡Muy recomendada!