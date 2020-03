Si hay algo en lo que destacan las consolas de Nintendo frente a otras plataformas, es en la gran variedad de juegos con multijugador local que ofrecen. Y es que, mientras PlayStation y Xbox se enfocan en mejorar la experiencia solitaria y online, Nintendo siempre se ha caracterizado por brindarnos experiencias más “familiares” que podemos disfrutar en el sofá con amigos. Por supuesto, la Nintendo Switch no es la excepción a esta regla.

De hecho, la última consola de Nintendo viene con un mando que podemos dividir en dos JoyCon para que dos personas puedan jugar sin comprar un mando adicional. Sin embargo, si quieres jugar al Mario Kart, por ejemplo, con tres o cuatro personas, tu móvil Android y una nueva aplicación te pueden ayudar. Sí, para fortuna de muchos, ya existe una app que convierte tu Android en un mando de la Nintendo Switch y aquí te enseñamos a usarla.

Usa tu móvil Android como mando de la Nintendo Switch con JoyCon Droid

JoyCon Droid es la aplicación que te permitirá usar tu móvil Android como mando de la Nintendo Switch. La app aún está en fase alfa (una etapa temprana del desarrollo), pero ya está disponible en Google Play Store y todos la pueden descargar. Eso sí, todavía no es 100% funcional y puede presentar algunas fallas. Aun así, sorprende que logra convertir tu Android en un JoyCon izquierdo, JoyCon derecho o mando Pro. ¡Tú eliges!

Evidentemente, usar tu Android como mando (con los botones táctiles) no es lo mismo que usar un verdadero mando de Switch con botones físicos. En la gran mayoría de juegos que requieran cierta habilidad y comodidad con el mando, como en Breath of the Wild, de seguro no te convendrá usar el móvil como mando. Ahora bien, en juegos como Mario Party que tienen controles básicos y se pueden jugar con muchas personas, JoyCon Droid es una solución perfecta. Así que, ¡descárgala ya!

Cómo usar tu Android como mando de la Nintendo Switch con JoyCon Droid

Antes de nada, debes saber que esta app usa el Bluetooth de tu móvil para conectarse con la Nintendo Switch. Sin embargo, no usa cualquier Bluetooth, sino específicamente el que incluye el servicio Bluetooth HID Profile, para el cual se requiere Android 9 Pie como mínimo. Si quieres verificar si tu Android tiene este Bluetooth, hazlo con la siguiente app.

¿Tienes lo necesario para usar esta app? Entonces sigue los siguientes pasos para convertir tu móvil en un mando de la Nintendo Switch:

Abre la app JoyCon Droid en tu móvil.

en tu móvil. Presiona el tipo de mando que quieres: Left JoyCon, Right JoyCon o Pro Controller .

. Toca en Aceptar cuando te soliciten activar el Bluetooth .

. Seguidamente, toca en Later y ya verás el mando en tu móvil.

y ya verás el mando en tu móvil. Ahora, enciende tu Nintendo Switch.

Ve al icono de los mandos y presiona en Cambiar orden o modo de sujeción.

y presiona en Cambiar orden o modo de sujeción. De esa manera, te aparecerá una solicitud de emparejamiento en el móvil, la cual debes Aceptar .

. Cuando se establezca la conexión, en la Nintendo Switch aparecerá un JoyCon .

. Por último, pulsa L y R en la app para que el emparejamiento entre tu móvil y la Nintendo Switch culmine y ya puedas empezar a usar tu móvil como mando de la consola.

Cabe destacar que, durante el proceso, seguramente tendrás que ver un anuncio de 300 segundos en la app. Estos anuncios se pueden eliminar haciendo un pago único de 5,99 euros o puedes saltártelos apagando el WiFi o los datos móviles cuando estés estableciendo la conexión. Por último, recuerda que esta app está en fase de pruebas y puede que tu móvil se desconecte de la consola o que ni siquiera pueda conectarse.