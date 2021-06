Es raro que las personas demos tanta importancia a puntos ficticios, pero así somos. Los “me gusta” en Facebook, las puntuaciones en los juegos o el karma en Reddit son cosas que, aunque no queramos, nos preocupan. Y de cierta forma tiene sentido, pues estos puntos representan de alguna manera nuestro status en las plataformas de Internet o juegos.

En este artículo queremos hacer énfasis en el karma de Reddit que, para los recién llegados a esta red social, no es fácil de entender pues no hay nada parecido en otras redes sociales. Así que, primeramente, te contaremos qué es el karma de Reddit, en qué consiste y cómo subirlo de forma fácil y rápida. ¿Estás listo? Vamos allá…

¿Qué es el karma de Reddit y cómo funciona?

Karma es el sistema de reputación de Reddit que, digámoslo de una vez, no tiene ninguna utilidad. La cantidad de karma que tienes en Reddit solo representa tu status en la red social. Mientras más karma tienes, mejor usuario eres ante la comunidad de Reddit.

¿Cómo se gana el karma de Reddit?

Ganas karma en Reddit recibiendo votos positivos (upvotes) en las publicaciones o comentarios que haces en las comunidades. De hecho, Reddit divide tu puntuación de karma en dos: Post karma y Comment karma. Ambas calificaciones se suman en una puntuación de karma total (la que ves en tu perfil).

Eso sí, ten en cuenta que no hay una relación 1:1 entre la cantidad de votos positivos y el karma. Es decir, no por recibir 100 votos positivos en un comentario te darán 100 puntos de karma. En realidad, solo te darán una aproximación que refleje lo bien que aprecia la comunidad tu participación.

¿Qué influencia tiene el karma en Reddit?

Al principio dijimos que el karma de Reddit no tiene ninguna utilidad, pero eso no es del todo cierto. Y es que, por ejemplo, para crear un subreddit necesitas una cantidad mínima de karma (Reddit no revela cuánto para evitar trampas). Además, algunas comunidades te piden un mínimo de karma para unirte a ellas. Esto lo hacen con el objetivo de excluir a los usuarios con mala reputación.

De igual forma, el algoritmo de Reddit hace que las publicaciones y los comentarios de usuarios con más karma aparezcan de primero en las listas por encima de los usuarios que tienen menos karma (cuando hay paridad de upvotes). Así que, si te importa ser popular en Reddit, deberías preocuparte por el karma.

Cómo subir el Karma en Reddit de forma rápida y fácil

Como mencionamos antes, el karma en Reddit se sube ganando votos positivos en publicaciones y comentarios. Ahora bien, para aumentar las probabilidades de que la gente te dé upvotes, ten presente los siguientes consejos.

Publica (o comenta) cosas ingeniosas o graciosas

El usuario promedio de Reddit valora mucho los comentarios ingeniosos y las publicaciones creativas (como artworks, fotos de calidad, memes, contenido DIY, etc.). En Reddit las obviedades y los chistes fáciles no tienen cabida, así que si quieres ganarte a la comunidad ten en cuenta esto.

Aunque, como en toda red social, las fotos de gatos y los vídeos graciosos funcionan muy bien en Reddit (siempre y cuando los compartas en las comunidades correspondientes a ese tipo de contenido).

También, ser el primero en compartir una noticia que importe mucho a una comunidad te dará muchos upvotes. Por ejemplo, si encuentras una gran oferta de un juego en Steam de la que nadie ha hablado y la publicas en r/steamdeals, te llenarás de karma.

Cuida la calidad de tu participación

En Reddit también se aprecia mucho la calidad general de lo que compartes. En los comentarios no deberías tener errores ortográficos y en las publicaciones debes cumplir con estas dos reglas básicas:

Usa títulos atractivos : hazlos cortos, que enganchen, que llamen la atención y que tengan un poco de misterio.

: hazlos cortos, que enganchen, que llamen la atención y que tengan un poco de misterio. Utiliza imágenes (o vídeos) de alta calidad: no solo deben ser de alta resolución, sino también llamativos a la vista (colores vivos, buen enfoque en lo que se quiere mostrar, etc).

Además, no olvides que siempre puedes apelar a las emociones para crear una conexión humana con tu audiencia y así tener más engagement. ¡No tengas miedo en mostrar tu lado humano!

Gana karma gratis (sin hacer nada) en Free Karma 4U

Hay algunos subreddits dedicados a dar karma a los demás desinteresadamente, y uno de los más populares es r/FreeKarma4U. Publica cualquier cosa allí, y otros miembros lo votarán positivamente de forma automática, con el acuerdo tácito de que tú también des upvotes a las publicaciones de los demás. En esta comunidad, incluso, te pueden dar votos positivos por comentar.

Pero, antes de participar en Free Karma 4U, te recomendamos leer sus reglas para que no te expulsen por desconocimiento de cómo funciona.

Participa en las comunidades con más miembros

Hacer un comentario o publicar algo interesante en los subreddits que más miembros tienen, es garantía de muchos votos positivos y karma. ¿De cuáles comunidades estamos hablando? De estas:

r/funny

r/todayilearned

/r/AskReddit (el mejor si sabes responder las preguntas que publican sin dejar ninguna duda)

r/pics

r/gaming

r/announcements

r/aww

r/music

/r/science

/r/worldnews

Si vas a publicar contenido, procura que sea acorde a la temática de la comunidad. Y si recibes comentarios en tu publicación, no dudes en responder algunos (aunque solo sea para decir “gracias”) ya que eso hará que la gente tenga más ganas de comentar y darte votos positivos.

Ah, y participar en comunidades pequeñas también sirve, pero lo que te hará subir más rápido el karma es tu participación en las comunidades más populares de Reddit.

Comenta en los temas que son tendencia

Si te fijas, en la interfaz principal de Reddit hay una sección llamada Popular (al lado de Home). Allí están los temas que son tendencia hoy en Reddit y los posts con los que los usuarios están interactuando más actualmente.

Si tienes algo interesante que decir o aportar en esos temas populares, hazlo para ganar más karma fácilmente. Asimismo, te recomendamos ordenar las publicaciones de la sección Popular por New para comentar en los posts que se están haciendo tendencia y no tienen muchos comentarios.

Regala premios (Awards): función experimental

Cuando recibes o das premios (Awards), también ganas algo de karma. ¿Cómo puedes dar premios? Tocando el icono de regalo que aparece en cada publicación o comentario.

Esta forma de ganar karma es todavía un experimento de la aplicación, así que no te aseguramos que funcione siempre. Puedes encontrar más detalles de esta función en el post de r/changelog.

Si conoces otras formas de subir el karma en Reddit rápido, no dudes en comentárnoslas.