¿Quieres entrar en una página Web pero no responde? No pierdas el tiempo verificando si es tu móvil, tablet, PC o conexión a Internet, pues hay herramientas que te permiten saber si un sitio Web está caído en todo el mundo, o si el problema está originado de forma local (en tus dispositivos o proveedor de Internet).

¿Cómo saber si un sitio Web está caído?

Descubrir si un servicio está caído suele ser bastante sencillo, pues solo se debe entrar en la app o versión Web del mismo para saber si tiene o no problemas. Incluso, dentro de Androidphoria brindamos soluciones que puedes aplicar cuando una app o red social está caída.

Pero esta “solución” temporal no puede llevarse a cabo en todos los casos, ya que hay páginas Web que no tienen aplicaciones, por lo que verificar si están caídas no es tan sencillo como parece. Para ello, se puede hace uso de dos herramientas online que permiten descubrir en muy pocos segundos si un sitio Web está caído, o si el problema está relacionado con la conexión a Internet desde la cual se está intentando acceder al mismo.

Is It Down Right Now? Simple, rápido y compatible con cualquier navegador

Esta es la primera herramienta que puedes utilizar para descubrir si un sitio Web está caído o no. Solo tienes que seguir estos pasos para poder usarla correctamente:

Ingresa en el sitio Web “Is It Down Right Now?” pinchando aquí. Una vez dentro del sitio, ingresa la dirección de la página Web que quieres chequear.

que quieres chequear. Una vez puesta la dirección Web, pincha en “Check”.

En segundos, esta herramienta te dirá si el sitio Web está funcionando correctamente, o si tiene algún problema.

Is it Down? Sencillo y efectivo

Si la herramienta que te mostramos arriba no funciona, no desesperes, puedes usar este servicio Web de forma gratuita. El funcionamiento de esta herramienta es muy similar a la página Web mencionada anteriormente:

Entra en el sitio Web “Is it Down?” pinchando aquí. Escribe la dirección del sitio Web que quieres comprobar .

. Una vez puesta la dirección de la página Web, pincha en “Or just me?”.

La herramienta te dirá si el sitio Web está en línea, o si el problema es tuyo.

Sin mucho más que añadir al respecto, si el sitio Web al que estás intentando ingresar está funcionando correctamente, pero tu navegador no lo abre, te recomendamos descargar alguna de estas aplicaciones para medir la velocidad de tu conexión a Internet. Puede que tu conexión 4G/5G o WiFi tenga problemas, y esas apps te darán una idea de cuál puede llegar a ser el inconveniente.