Si crees que no has sido baneado de Instagram porque la aplicación no te ha informado, estás equivocado. Todas las redes sociales y plataformas modernas utilizan el llamado «shadowban» o «baneo en la sombra» que consiste en limitar o bloquear lo que puedes hacer con tu cuenta, pero sin avisarte. Si bien no es tan grave como un baneo normal en el que te expulsan de la plataforma por completo, es bastante frustrante, ya que no te dan explicaciones.

Ahora bien, ¿cómo saber si has sido baneado de Instagram? Si no has recibido el mensaje de «se inhabilitó tu cuenta porque infringe nuestras condiciones», entonces presta atención a ciertos indicios que pueden indicarte que tienes un shadowban. Vamos a averiguarlo…

Así puedes verificar si tu cuenta de Instagram ha sido baneada

Instagram te puede banear por dos razones: infringir sus normas comunitarias o tener comportamientos extraños que se asemejen a los de un bot (empezar a seguir muchas cuentas a la vez, dar muchos me gusta, spamear en los comentarios, etc.) La segunda razón es la que te hace merecedor de un shadowban.

Para comprobar el estado de tu cuenta de Instagram, haz lo siguiente:

Abre la aplicación de Instagram en tu Android o iPhone.

Toca tu icono de usuario que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Presiona las tres rayas horizontales que están en la parte superior derecha.

que están en la parte superior derecha. Selecciona Configuración .

. Entra en Cuenta .

. Pulsa en Estado de la cuenta.

Allí te dirán qué has hecho mal y por qué, e incluso puedes apelar. Aquí tienes un listado con todas las razones por las que pueden banearte en Instagram. Eso sí, si tu cuenta está exenta de problemas, Instagram te agradecerá por cumplir sus normas.

¿Cómo comprobar si tengo Shadownban en Instagram?

El método anterior te puede dar un falso positivo si el baneo que ha recibido tu cuenta es un Shadowban. Lastimosamente, no existe una herramienta que te diga si tu Instagram tiene un Shadowban. Sin embargo, si notas que las métricas de tu cuenta han disminuido de un día para otro sin razón aparente, podrías haber sido baneado en la sombra. Para comprobarlo, haz lo siguiente:

Crea una nueva publicación en Instagram utilizando distintos hashtags que normalmente uses.

que normalmente uses. Pide a 5 usuarios que no sean tus seguidores en Instagram que busquen tu publicación desde la sección Recientes de uno de los hashtag que has utilizado.

que has utilizado. Si ninguno de los usuarios encuentra tu publicación, entonces tienes un shadowban. Pero si los usuarios sí pueden ver tus publicaciones, significa que no has sido baneado. La disminución de tus métricas puede deberse a un cambio en el algoritmo de Instagram.

¡Eso es todo! Este es el método más práctico y efectivo para saber si tienes un Shadowban en Instagram.

Cómo quitar el baneo de tu cuenta de Instagram

Si se trata de un baneo normal, puedes ir al Servicio de ayuda de Instagram a explicar el malentendido y solicitar que te quiten en el baneo. También puedes hacerlo desde la aplicación, yendo a tu perfil de Instagram > Tres rayas horizontales > Configuración > Ayuda.

Pero si lo que afecta a tu cuenta de Instagram es un Shadowban, mira este artículo de cómo solucionar un Shadowban en Instagram. A veces con dejar de usar tu cuenta por 2 días o con dejar de usar bots o servicios automatizados, el shadownban se quita solo. Pero lee detalladamente ese artículo para aplicar la mejor solución para tu problema.