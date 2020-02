¿Quieres saber cuáles fueron los lugares que visitaste últimamente? Pues Google Maps te permite hacerlo de forma simple y rápida. Gracias al registro de ubicaciones Google Maps, podrás conocer cuáles han sido esos lugares que has visitado a lo largo de los últimos meses.

La app de mapas de Google guarda los lugares más relevantes que has visitado durante el último tiempo y mantiene un registro para que lo puedas consultar las veces que quieras. Eso sí, no esperes saber cada uno de los lugares a los que has ido, pues Maps solo registra aquellos lugares en los que estuviste más de 20 o 30 minutos.

Así puedes saber cuáles han sido los lugares que has visitado con Google Maps

Antes de que te mostremos el tutorial que te permitirá llevar a cabo esta tarea, te recomendamos actualizar la app de Google Maps a la última versión. Si ya la tienes actualizada, sigue todos estos pasos que te dejamos a continuación:

Dentro de Google Maps, deberás pinchar sobre las tres rayas horizontales que se muestran a la izquierda superior de la pantalla.

que se muestran a la izquierda superior de la pantalla. Se desplegarán una serie de opciones, pincha sobre la que dice Tus lugares .

. Desplázate por las categorías y pincha en la que dice Visitados .

. En cuestión de segundos podrás observar cuáles han sido los lugares que has visitado durante los últimos 12 meses.

Como bien hemos dicho anteriormente, Google Maps no guarda todos los lugares que has visitado, lo que hace es registrar aquellas locaciones en las que has estado más de 20 minutos.

Si te preguntas cómo Google sabe si has o no permanecido más de 20 minutos en un mismo lugar, pues no es algo tan difícil de responder. La aplicación en cuestión envía datos constantemente para saber cuál es tu ubicación en todo momento. Si registra que durante “x tiempo” no te has movido de un lugar en específico, la app marca y guarda dicho lugar en el historial de ubicaciones.

¿Puedo evitar que Google sepa cuáles son los lugares que visito?

Sí, lo puedes hacer sin ningún problema. Para ello debes desactivar los datos del móvil, como así también el WiFi. Desactivando estas dos funciones, Google no sabrá cuáles han sido los lugares que has visitado, aunque tampoco podrás utilizar ninguna aplicación que requiera conexión a Internet ya que no tendrás activado los datos móviles.

Por otra parte, si no quieres tomar medidas tan drásticas como la que te mostramos, puedes evitar que las apps accedan a tu ubicación. Haciendo eso, evitarás que Google Maps sepa cuál es tu localización al momento de visitar un lugar en concreto.