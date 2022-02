Todos cometemos errores. Somos humanos y es normal que, sin querer o por ignorancia, hagamos algo que no queríamos hacer. El mejor ejemplo de ello lo vemos día a día con los móviles. ¿Acaso nunca has eliminado un chat de WhatsApp o unas fotos de tu móvil Android sin intención? Cuando eso sucede, la desesperación se apodera de ti porque, como ya te habrás dado cuenta, Android no tiene una papelera a lo Windows para recuperar tus archivos borrados fácilmente.

Sin embargo, eso no quiere decir que lo que borres de tu móvil se elimina para siempre. Hay varias formas de recuperar mensajes y fotos borradas en un móvil Android. En el pasado te explicamos cómo recuperarlas como Google Fotos, y también puedes hacerlo con Samsung Cloud. Pero si no usas ninguna de estas aplicaciones, debes utilizar una herramienta más potente como UltData para Android. Enseguida te enseñamos cómo.

Tenorshare UltData para Android: una potente app para recuperar mensajes y fotos borradas de tu Android

UltData para Android es una aplicación de Tenorshare que te permite recuperar cualquier tipo de dato que hayas borrado de tu Android. Esto incluye fotos eliminadas, mensajes de WhatsApp borrados, contactos perdidos, audios eliminados y mucho más. La app se debe usar desde un PC Windows o Mac, aunque también tiene una versión que puedes instalar en tu Android.

Aquí te dejamos las mejores características de UltData para Android por si te interesa saber un poco más sobre esta herramienta:

Puede buscar entre más de 1000 fotos eliminadas con solo pulsar un botón.

con solo pulsar un botón. Funciona con más de 10 versiones de Android (desde la primera hasta la última).

(desde la primera hasta la última). Es compatible con todos los móviles Android (Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Moto, entre otros).

(Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Moto, entre otros). Recupera mensajes, audios e imágenes de WhatsApp , WhatsApp Bussiness y WeChat.

, WhatsApp Bussiness y WeChat. No te pide una copia de seguridad para poder traer de vuelta tus chats y fotos.

para poder traer de vuelta tus chats y fotos. Es tan potente que recupera archivos incluso después de un restablecimiento de fábrica .

. También puede recuperar datos de tarjetas microSD .

. Te ofrece una vista previa de los archivos eliminados para que puedas realizar una recuperación selectiva.

para que puedas realizar una recuperación selectiva. ¡Es fácil de usar y muy segura! Tus datos estarán a salvo con esta herramienta.

Ahora que ya sabes qué es UltData para Android y para qué sirve, enseguida te enseñamos a utilizarla para recuperar mensajes y fotos borradas del celular Android mediante un tutorial paso a paso. ¿Nos acompañas?

Cómo recuperar mensajes y fotos borradas en un móvil Android con UltData para Android

Cómo recuperar mensajes y fotos borradas en un móvil Android con UltData 1 de 4

Para dar comienzo a este tutorial, te invitamos a descargar el programa UltData pinchando el siguiente botón:

Una vez que ya lo tengas instalado, sigue estos pasos para recuperar tus mensajes y fotos borradas de Android con él:

Abre el programa UltData para Android en tu PC.

Ahora conecta tu móvil Android al PC con su cable USB.

con su cable USB. En el programa, elige la opción de Recuperar datos perdidos (para recuperar fotos, vídeos, contactos, etc.) o la de Recuperar datos de WhatsApp (para recuperar los mensajes y chats eliminados de esta app).

(para recuperar fotos, vídeos, contactos, etc.) o la de (para recuperar los mensajes y chats eliminados de esta app). Luego, activa la depuración USB de tu Android: Ve a Configuración . Selecciona Información del teléfono . Toca la opción Número de compilación (o la versión de la capa de Android) unas 7 veces seguidas. Tras activar las Opciones de desarrollador , busca este nuevo apartado en la Configuración y entra en él. Una vez allí, activa la opción Depuración USB .

No olvides permitir que el PC pueda usar la depuración USB desde tu móvil.

Cuando tengas todo bien conectado y configurado, pulsa el botón Iniciar en UltData.

en UltData. El programa comenzará a escanear el almacenamiento de tu Android en busca de archivos eliminados. Así que espera un momento.

en busca de archivos eliminados. Así que espera un momento. Después de que termine de escanear, verás una vista previa de todo lo que ha encontrado .

. Selecciona las fotos y mensajes que quieres de vuelta y haz clic en Recuperar (el botón que está en la esquina inferior derecha). ¡Listo!

Con suerte, lograrás recuperar todas las fotos y mensajes que habías eliminado y que ansiabas tener de vuelta. Y decimos «con suerte», pues si los datos o archivos que querías rescatar se eliminaron hace mucho, muy probablemente UltData no podrá hacer nada por ti.

Ten en cuenta que este programa es altamente efectivo con información borrada recientemente. Lo que eliminaste hace semanas o meses, seguramente tu Android ya lo eliminó para siempre y es imposible recuperarlo con esta u otra herramienta.

Cómo recuperar mensajes y fotos de una memoria SD con UltData para Android

Cómo recuperar mensajes y fotos borradas en un microSD con UltData 1 de 3

¿Las fotos o mensajes que quieres recuperar no están en la memoria interna de tu Android, sino en la memoria microSD? No te preocupes, UltData para Android también te puede ayudar en este caso específico. Lo único que debes hacer es lo siguiente:

Introduce la microSD en tu PC de alguna forma . Puede ser con el propio móvil (conectándolo por USB) o con un adaptador SD para insertarla en la ranura de tu PC.

. Puede ser con el propio móvil (conectándolo por USB) o con un adaptador SD para insertarla en la ranura de tu PC. Abre el programa UltData para Android (renombrado como 4DDiG para esta función) en el ordenador.

UltData para Android (renombrado como 4DDiG para esta función) en el ordenador. Selecciona la tarjeta SD o microSD que quieres escanear para buscar archivos eliminados.

que quieres escanear para buscar archivos eliminados. Luego de esperar unos segundos a que finalice el escaneo, verás una lista con todas las fotos, mensajes y demás archivos encontrados . Puedes pulsar sobre cualquiera de ellos para ver una vista previa.

. Puedes pulsar sobre cualquiera de ellos para ver una vista previa. Marca todo lo que quieras recuperar y seguidamente presiona el botón Recuperar que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Ahora, elige un destino en tu PC para guardar los archivos recuperados.

para guardar los archivos recuperados. Haz clic en Aceptar y espera a que el programa termine el proceso.

¡Y eso es todo! Así de sencillo es rescatar imágenes, mensajes, contactos y otros archivos eliminados de tu Android que ya dabas por perdidos. Si eres de los que acostumbra a no tener un respaldo de su móvil Android, este programa te salvará de más de un apuro. Así que pruébalo sin dudarlo.

Eso sí, debes saber que UltData para Android es gratis solo para escanear y ver una vista previa de los archivos eliminados. Si quieres usar la función de recuperación, tendrás que comprar su versión de pago. La licencia mensual vale 35,99 € y la permanente cuesta 49,99 € (podrás usarlo de por vida). Viene con garantía de 7 días de devolución, por lo que puedes probarlo y devolverlo si no es lo que esperabas.