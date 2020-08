Cómo evitar descargar apps de Google Play que no sirven para nada

Google Play tiene más de 2.8 millones de aplicaciones, pero muchas no funcionan bien. Es posible que hayas descargado apps y tuvieras que desinstalarlas a los pocos minutos porque no cumplían con lo que prometían. ¿Te ha pasado verdad?

Con estos tips evitarás descargar apps de Google Play que no sirven para nada y ahorrarás tiempo. Te enseñaremos a buscar buenas aplicaciones y muchas más cosas, permanece atento.

¿Qué hacer para no descargar apps de Google Play inservibles?

Vamos con la lista de consejos, permanece atento porque son muy útiles.

Utiliza las categorías de Google Play

Utiliza las categorías que Google Play te ofrece porque integran un algoritmo que logra desplegar las aplicaciones más descargadas de cualquier categoría y con mejor reputación entre los usuarios. Las encontrarás en el menú superior, y ahí podrás elegir la temática que quieras.

La calificación de estrellas de Google Play te indica si son buenas

Utilizar el filtro de la calificación en estrellas es otro de los consejos que puedes aprovechar. Es recomendable que solo descargues las que tengan cuatro estrellas o más. Si tienen más de 4 estrellas es que funcionan bien, aunque si conoces la app podrás descargar alguna de valoración inferior.

Hazle caso a los comentarios que veas en Google Play

En cualquier aplicación de Google Play podrás observar que existe un cuadro en donde los usuarios pueden colocar comentarios acerca de la app (en la parte inferior). Es recomendable que leas al menos 10 comentarios, te dará una mejor idea del funcionamiento que tiene.

Es decir, si la mayoría de los comentarios son negativos como, por ejemplo: “La app se para sola”, “Es una estafa” o similares es obvio que la app no es lo que buscas. Por el contrario, si los usuarios piden una actualización regularmente significa que la app es buena pero que ya necesita cambios, así que puedes descargarla porque es buena.

Ver lo que ocupan también es importante

Otra de las maneras de saber que se trata de una app que no sirve para nada es ver el peso que ocupa en el móvil. Si son demasiado livianas, posiblemente no cuenten con demasiadas herramientas. Dependerá del uso que vayas a darle si eliges o no descargar la aplicación. Si promete muchas funciones y ocupa muy poco, o bien es una app web, o se trata de una estafa.

Ahora ya sabes algunos de los consejos básicos para descargar apps de Google Play útiles. Te evitarás descargar apps que no sirven y ahorrarás tiempo tratando de utilizarlas. Ponlos en práctica y sácale el mayor provecho a la tienda de apps de Android.