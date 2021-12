¿Tu móvil se cayó al agua? No lo pongas en arroz, no servirá de nada, pues los “remedios caseros” que podrías llegar a encontrar en Internet no suelen ser efectivos.

Lo que puedes hacer es descargar la aplicación Clear Wave, herramienta que quitará toda el agua del interior de tu dispositivo móvil de forma simple, efectiva y en cuestión de segundos.

Clear Wave: así funciona la mejor app para quitar el agua de un dispositivo móvil

Compatible con tablets y teléfonos con Android 7.0 o superior, como así también con iPad e iPhone, Clear Wave es una aplicación que podría evitarte tener que cambiar de dispositivo móvil.

Utilizando distintos tipos de sonidos, esta app remueve las gotas de líquido de un teléfono o tablet que haya sido sumergido en el agua. Eso sí, no solo removerá el agua del altavoz, pues haciendo uso de la vibración que posee el dispositivo, logrará quitar toda el agua del interior sin demasiadas complicaciones.

Para que la app funcione de forma correcta, o sea logre quitar el agua del interior de un terminal, es necesario tener en cuenta los siguientes consejos:

El dispositivo móvil debe estar boca abajo (con la pantalla mirando hacia abajo).

(con la pantalla mirando hacia abajo). El terminal o tablet debe permanecer quieto hasta la aplicación haya finalizado el trabajo.

hasta la aplicación haya finalizado el trabajo. Se recomienda realizar el procedimiento al menos 3 veces seguidas.

Cabe mencionar que esta app también sirve para quitar el agua de aquellos parlantes Bluetooth que hayan sido sumergidos o salpicados con algún tipo de líquido. En dicho caso, es necesario conectar un cable jack de 3.5 mm al móvil o tablet.

¿Esta app puede dañar el dispositivo móvil?

No, Clear Wave no le ocasionará ningún tipo de daño a tu tablet o teléfono, pues ha sido creada teniendo en cuenta los límites que soportan este tipo de dispositivos al momento de reproducir sonido o vibrar.

Por otro lado, en caso de que solo haya ingresado agua en el altavoz de tu móvil, te recomendamos descargar estas aplicaciones que te mostramos aquí (han sido creadas específicamente para esa tarea).

Sin nada más que añadir al respecto, puedes combinar el uso de Clear Wave con esta guía en donde explicamos cómo quitar el agua que quedó dentro de un móvil, ¡no te lo pierdas!